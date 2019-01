Cultura e spettacolo



A Lucca una piccola scuola per genitori più consapevoli

mercoledì, 9 gennaio 2019, 10:50

Se è vero che nessun bambino può diventare completamente umano se è abbandonato a se stesso, è anche vero che, per esercitare il mestiere di genitore, neppure l'adulto può fare a meno degli altri. Da questa considerazione prende le mosse "Nessuno cresce da solo - Piccola scuola per genitori", un vero e proprio corso di formazione gratuito che l'associazione Paideia organizza nell'ambito del progetto "Lucca in: inter-relazioni in natura contro la povertà".



Due le edizioni aperte a genitori di bambini da 0 a 6 anni: si terranno rispettivamente nel comune di Lucca e di Capannori, sia per l'anno 2018/19 che per l'anno 2019/20. Le attività avranno inizio il 26 gennaio 2019 (dalle 16.45 alle 19.15) nella sede della Ludoteca del centro "Il bucaneve" a S. Maria a Colle (Lucca) e il 2 febbraio 2019 (sempre dalle 16.45 alle 19.15) nella sede del nido d'infanzia "Cosimo Isola" a Marlia (Capannori).



"Quando noi diventiamo grandi -spiegano dall'associazione Paideia-, gli altri possono diventare per noi lo specchio che ci può rendere consapevoli del nostro modo di stare insieme ai nostri figli, del nostro modo di vederli, di ascoltarli e di parlare con loro, del nostro modo di accompagnarli verso l'autonomia, verso l'espressione sana delle loro emozioni, verso gli altri. Andare oltre i luoghi comuni dell'educare, oltre il senso del dovere, le pretese e i sensi di colpa, i premi e le punizioni ora è possibile, perché anche le ricerche scientifiche, da tempo, ci hanno dimostrato che possiamo fidarci di noi stessi e dei nostri bambini, e che è il nostro sguardo a creare la realtà".



Gli incontri si svolgeranno da gennaio a giugno 2019 e saranno condotti da psicologhe, pedagogiste, psicoterapeuti che forniranno informazioni sullo sviluppo dei bambini e condurranno laboratori per la crescita personale dei genitori. Il calendario completo, con le date e gli orari degli incontri, verrà presentato nel primo incontro. Per iscrizioni e info telefonare al 3476112712.



Il progetto "Lucca In: inter-relazioni in natura contro la povertà" vede la partecipazione di Comuni e associazioni della piana che lo stanno portando avanti per dare nuove possibilità educative alle famiglie tramite due anni di attività in asili nido, ludoteche e scuole. Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 416.000 euro dopo aver vinto il bando per la prima infanzia dell'impresa sociale "Con i bambini", impresa che gestisce i bandi finanziati dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, nato da un'intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo.