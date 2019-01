Cultura e spettacolo



Accademia della Zuppa Lucchese di Magro: appuntamento con escursione e zuppa

giovedì, 17 gennaio 2019, 10:15

L’Accademia della Zuppa Lucchese di Magro, il 3 febbraio, terrà un appuntamento escursionistico con degustazione del piatto antico e unico quale è la zuppa e altre pietanze. L’evento si terrà, dalle ore 12, presso l’agriturismo La Torre a Montecarlo con il convivio che avrà un menù costituito da: antipasti, zuppa, strologhino più fegatelli con erbi (euro 20 per i soci ed euro 25 gli altri partecipanti). Si consiglia di prenotare chiamando al 347.0473340 (Chiara). L’escursione invece sarà a cura di Angelo Lippi già curatore dell'Orto Botanico di Lucca, ha ricoperto e ricopre una serie di importanti incarichi: è coordinatore scientifico Orto Botanico “I Frignoli” (Massa), collaboratore della Scuola Superiore S. Anna di Pisa per indagini etnobotaniche, noto cameliologo, referente scientifico delle “Antiche Camelie della Lucchesia”, esperto in piante officinali, in orticoltura, in ricerca e semina di piante rare, direttore responsabile delle pubblicazioni dell’A.Di.P.A.; autore di numerosi testi botanici specialistici. È anche Socio fondatore dell'A.Di.P.A, Associazione per la Diffusione di Piante fra Amatori. In questa uscita illustrerà alcune delle piante spontanee presenti nella zona, le loro proprietà e di come possono essere utilizzate soprattutto a livello alimentare.

Inoltre con gli accademici e i Mastri Zuppai sarà possibile assistere ad una breve, ma accurata dimostrazione di come si realizza la zuppa lucchese di magro.

Ricordiamo che L’Accademia della Zuppa Lucchese di magro si riunisce il 2° giovedì di ogni mese a Ponte a Moriano (con sede nel locale situato nell’area interna della stazione in prossimità primo binario).