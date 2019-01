Cultura e spettacolo



Al Boccherini sette nuovi pianoforti grazie alla Fondazione Crl

venerdì, 4 gennaio 2019, 11:25

Inizia sotto il migliore degli auspici il 2019 dell’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini” che grazie a un finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca avrà la possibilità di acquistare quattro pianoforti a coda e tre verticali. Un totale di 180 mila euro in tre anni, tanto l’ente lucchese ha messo a disposizione del conservatorio per rinnovare la dotazione di strumenti fondamentali per la vita accademica e artistica del “Boccherini”.



Negli ultimi anni, infatti, con la crescita dell’offerta formativa, il conseguente aumento degli iscritti e le molte iniziative che di mese in mese si susseguono nelle sale e nelle aule dell’istituto - sia quelle organizzate dal “Boccherini”, come i concerti delle stagioni Open e Open Gold, che quelle a cui il conservatorio aderisce - i pianoforti vengono sottoposti a continua sollecitazione e usura. La Fondazione ha fatto proprie le esigenze dell’istituto tramite un intervento diretto, a conferma della grande considerazione che l’ente nutre nei confronti del conservatorio e della sua attività.

«Esprimo un sentito ringraziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca – dice il direttore del “Boccherini”, Fabrizio Papi – Questo finanziamento permetterà all'Istituto di continuare a formare nuovi musicisti e a diffondere la cultura musicale nel migliore dei modi, portandolo a essere ancor più competitivo sul territorio nazionale e più attrattivo anche nei confronti degli studenti stranieri. Grazie alla Fondazione e alla sua sensibilità il “Boccherini” cresce e si conferma istituzione di riferimento».

L’istituto, da parte sua, si accollerà i lavori di manutenzione straordinaria dei pianoforti attualmente in uso, dedicando al progetto 40mila euro. Una cifra cospicua per il conservatorio che, proprio per la costante crescita del numero degli allievi, avrebbe bisogno di arricchire anche la dotazione di altri strumenti. Su questo progetto l’istituto sta già lavorando con altri soggetti, sempre nell’ottica di una collaborazione con il territorio.