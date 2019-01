Cultura e spettacolo



Al Rassicurati prende il via la stagione teatrale 'Chi è di scena?'

sabato, 26 gennaio 2019, 23:54

Domenica 27 gennaio alle 16.30, al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo inizierà, per concludersi domenica 31 marzo, la ventiseiesima edizione della rassegna teatrale “Chi è di scena! Montecarlo 2019” organizzata dalla F.I.T.A. Federazione Italiana Teatro Amatori - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con il Comune di Montecarlo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Con l’occasione il Presidente F.I.T.A. Lucca, prof.ssa Mariella Cuomo, a nome del Direttivo Provinciale e delle quaranta Compagnie affiliate, ringrazia sentitamente il Sindaco di Montecarlo, dott. Vittorio Fantozzi, e l’Assessore alla cultura, dott.ssa Marzia Bassini, per l’opportunità data di utilizzare uno spazio importante della cultura montecarlese, e ben oltre i confini comunali, e per l’attenzione che in oltre vent’anni di proficua collaborazione l’Amministrazione Comunale ha sempre dimostrato nei confronti del teatro amatoriale.

Il Presidente F.I.T.A. Lucca ringrazia, inoltre, il dott. Marcello Bertocchini, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, per la fiducia ed il sostegno che da molti anni costituiscono la base sulla quale è stato possibile realizzare gli ideali e le finalità che animano l’Associazione.

Questo il ricco e variegato programma della rassegna, all’insegna di una proposta artistica di qualità.

Domenica 27 gennaio 2019 - ore 16:30

La Cattiva Compagnia & Bad Company Project Lab

“Nekrassov” di J. P. Sartre

Genere: commedia

Domenica 3 febbraio 2019 - ore 16:30

Compagnia Teatro Studio

“La palla al piede” commedia di Georges Feydeau

Genere: commedia

Domenica 10 febbraio 2019 - ore 16:30

Compagnia Teatro dell’Accadente

“Le serve” di Jean Genet

Genere: drammatico

Domenica 17 febbraio 2019 - ore 16:30

Compagnia La Ribalta

“Giacomo Puccini, ultimo atto” di Ettore Brogi

Genere: storico/musicale

Domenica 24 febbraio 2019 - ore 16:30

Compagnia Teatrale “Aldo Toschi”

“Ti farò chiamare zia” commedia in due atti di Giampiero Della Nina

Genere: commedia

Domenica 3 marzo 2019 - ore 16:30

Compagnia Orario Provvisorio

IN PRIMA ASSOLUTA

“Sette personaggi in cerca di uscita” di Elisa Guarascio e Francesco Massagli

Genere: commedia

Domenica 10 marzo 2019 - ore 16:30

Compagnia I Chicchi d’Uva/Giove Teatro

IN PRIMA ASSOLUTA

“Un tram che si chiama desiderio” di Tennessee Williams

Genere: drammatico

Domenica 17 marzo 2019 - ore 16:30

Compagnia Arte Teatrale Invicta

“La panacea di tutti i mali” tre atti brillantissimi di Antonella Zucchini riveduti in vernacolo lucchese da Cataldo Fambrini

Genere: commedia in vernacolo

Domenica 24 marzo 2019 - ore 16:30

Compagniadei Sognatori

“Processo a Susanna Strip” commedia in due atti di Mariaraffaella Lanzara

Genere: commedia

Domenica 31 marzo 2019 - ore 16:30

Compagnia della Croce Verde di Viareggio

IN PRIMA ASSOLUTA

“Arsenico e vecchi merletti” di Joseph Kesserling

Genere: commedia

Note di servizio

Il biglietto d’ingresso costa € 7,00 (speciale per tesserati F.I.T.A., mediante esibizione di tessera in corso di validità, € 5,00) ed è possibile sottoscrivere l’abbonamento all’intera stagione (10 spettacoli) al costo di € 60,00.

Per informazioni e prenotazioni, si può contattare Rita al numero 320/6320032 o alla casella di posta elettronica fitalucca@gmail.com.

Tutti i programmi delle rassegne teatrali organizzate dalla F.I.T.A. Lucca sono consultabili sul sito www.fita-lucca.it.

Lo spettacolo

Un giornale di destra, Le Soir à Paris, diretto da Jules Palotin, burattino del losco editore Mouton vicino al governo reazionario, è in crisi di vendite e di idee. Il suo compito è di inventare, diffondere e far digerire al pubblico le idee anticomuniste che interessano il potere. Milioni di cittadini vivono nell’imbroglio della verità contraffatta di quel giornale, strumento di un potere ingannatore. Palotin, un autentico boss senza scrupoli, si serve del giornalista Sibilot per le sue più oscure campagne di disinformazione. Si avvicinano le elezioni e Sibilot è a un bivio: o troverà qualcosa per rianimare le battaglie del giornale o sarà licenziato.

Il destino si manifesta nella persona di un truffatore ricercato dalla polizia, De Valera. L’idea di De Valera salverà entrambi; si farà passare per Nekrassov, Ministro dell’Interno sovietico fuggito dalla cortina di ferro e scomparso misteriosamente. Lo scoop sensazionale, tutti vogliono ascoltare Nekrassov, nobili, giornalisti, funzionari dei servizi segreti. L’abile impostore mette in scena un ordito di mezze verità che lo trasforma in eroe. Manipolatore a sua volta manipolato, dimostra che a nessuno importa la verità, ma solo il tornaconto che ciascuno ne può trarre.

Nekrassov pretese di essere una critica feroce al quarto potere e al posizionamento ideologico frutto di interessi.

PERSONAGGI / INTERPRETI

Georges De Valera / Federico Lorenzi

Sibilot / Luca Lunatici

Jules Palotin / Andrea Mattei

Goblet / Matteo Casini

Mouton / Serena Meschi

Baudouin-Chapuis / Filippo Battaglia

Perdrière / Marco Nuti

Il mendicante, il cameriere / Alberto Frugoli

La mendicante, la cameriera / Mariann Cordoni

Tavernier / Lucia Della Ghella

Périgord / Daniela Baldassari

La signora Bounoumi, la segretaria / Patrizia Cerri

Demidoff / Lorenzo Bonaccorsi

Aiuto regia: Tiziana Rinaldi

Regia di GIOVANNI FEDELI