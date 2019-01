Anastasio si aggiunge a Macklemore nella serata del 9 luglio al Lucca Summer Festival

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 16 gennaio 2019, 13:58

Oggi a Palazzo Ducale presentato il programma degli eventi tra cui il primo incontro del 17 gennaio sulle “pietre d’inciampo” e la mostra che apre venerdì 18 gennaio

mercoledì, 16 gennaio 2019, 13:55

Una mostra per celebrare i primi 10 anni di vita e di intensa attività culturale del Palazzo delle Esposizioni. A realizzarla la Fondazione Banca del Monte di Lucca e la Fondazione Lucca Sviluppo con la curatela di Riccarda Bernacchie Lucia Morelli

mercoledì, 16 gennaio 2019, 12:50

Fa tappa alla Scuola IMT Alti Studi Lucca il ciclo di eventi con cui la Regione Toscana presenta al mondo accademico il bando per l'alta formazione e la ricerca che verrà pubblicato nelle prossime settimane

mercoledì, 16 gennaio 2019, 10:51

L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto

mercoledì, 16 gennaio 2019, 09:19

Il Concerto della Corale “Don Vittorio Landucci” sarà diretto da Giorgio Fazzi, organista Gilberto Rossetti, i soprani saranno Nunzia Fazzi e Serena Suffredini e il Direttore Artistico sarà Graziano Polidori

martedì, 15 gennaio 2019, 13:55

Ultimo tour sia per Elton John che per Ennio Morricone che scelgono Lucca e il Summer Festival per dire addio alle scene. I due concerti si terranno all'ex campo Balilla