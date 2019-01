Cultura e spettacolo



Arriva a Lucca il workshop del progetto di F.I.T.A. nazionale "Fondamenta"

lunedì, 14 gennaio 2019, 19:10

Prosegue attraverso l’Italia l’intenso viaggio di “FONDAMENTA”, il grande progetto che la Federazione Italiana Teatro Amatori rivolge a giovani tra i 18 e i 30 anni, già attivi come operatori in ambito sociale o comunque interessati alla materia. Prossima tappa dell’iniziativa è la Toscana che - attraverso i Comitati F.I.T.A. Regionale e Provinciale di Lucca - vedrà svolgersi da giovedì 17 a sabato 19 gennaio, un workshop gratuito di formazione, affidato a docenti esperti nell’uso del linguaggio teatrale in situazioni di disagio o di fragilità. L’appuntamento avrà come partner i Comuni di Lucca, di Castelnuovo Garfagnana e di Montecarlo e la Provincia di Lucca.

Il bando del workshop toscano è pubblicato nella sezione Fondamenta del sito www.fitateatro.it e le domande di partecipazione possono essere inviate, con curriculum vitae e copia di un documento di identità, all’indirizzo e-mail toscana@fitateatro.it, con oggetto “Candidatura workshop Fondamenta”, entro le ore 12 del 16 gennaio. Della durata complessiva di 18 ore, aperto a 15 giovani, il percorso formativo prevede tre moduli (informativo/esperienziale, didattica frontale e laboratori) e si articolerà fra Ponte a Moriano (al Teatro Idelfonso Nieri, in piazza Cesare Battisti) e il Centro Anziani S. Anna, in via Palmiro Togliatti, 53, in località S. Anna a Lucca. I partecipanti dovranno raggiungere con mezzi propri il luogo di svolgimento dei workshop; l’alloggio (solo per i residenti oltre i 30 km) e il vitto saranno a carico dell’organizzazione.

Il progetto “Fondamenta - Una Rete di Giovani per il Sociale” prevede complessivamente 21 workshop, uno per ogni regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano. Realizzato da F.I.T.A. con l’Associazione Nazionale di Azione Sociale (Anas) e il Comitato F.I.T.A. di Pordenone come partner, è reso possibile dal finanziamento ottenuto dalla Federazione vincendo un apposito bando del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

«Quello che stiamo portando avanti con il progetto Fondamenta - commenta Carmelo Pace, presidente nazionale F.I.T.A. - è un progetto che ci sta particolarmente a cuore: perché coinvolgerà l’intero territorio nazionale; perché si rivolge ai giovani, da sempre al centro del nostro impegno come Federazione; perché riguarda il ruolo sociale del teatro, tra i principali motori della nostra azione quotidiana come mondo amatoriale; e perché punta ad essere un’occasione privilegiata di conoscenza, confronto e sinergia fra soggetti istituzionali, artistici, accademici e operativi, essenziale per creare autentica e concreta collaborazione nel territorio».

Per informazioni, si può contattare Rita Nelli al numero 320/6320032 o alla mail toscana@fitateatro.it.