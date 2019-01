Cultura e spettacolo



Asili nido di Lucca: dal 4 febbraio un percorso di confronto tra genitori, educatrici e Consultorio

martedì, 29 gennaio 2019, 09:18

"Dialogando con i genitori. Incontri per la promozione di genitori, bambine e bambini”. Da lunedì 4 febbraio inizia un percorso di confronto tra i genitori degli asili nido, le educatrici del comune di Lucca ed il Consultorio Piana di Lucca dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

La psicologa sarà presente a questi incontri per dialogare sulle tematiche psicoeducative legate allo sviluppo delle bambine e dei bambini che frequentano il nido.

L’obiettivo principale del progetto è quello di sostenere coloro che quotidianamente sono a contatto con le bambine ed i bambini ed anche di intercettare in maniera precoce eventuali disagi. La finalità preventiva di accoglienza e presa in carico rappresenta, infatti, un punto centrale delle attività consultoriali.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Lucca grazie alle operatrici della cooperativa sociale “La Luce” ed in collaborazione con i Servizi Prima Infanzia, è già alla sua terza edizione e si configura come un’ulteriore occasione di scambio tra cittadini e servizi sanitari. Si tratta anche di una maniera per promuovere interventi proattivi volti a prevenire il disagio, per far conoscere il funzionamento del sistema e quindi per favorire un accesso sempre più adeguato ai servizi ed una sempre maggiore appropriatezza della domanda.