"Bill Viola. The road to St. Paul's": terzo appuntamento della rassegna "L'arte sullo schermo"

mercoledì, 23 gennaio 2019, 12:50

Si presenta a Lucca venerdì 25 gennaio alle 17,30 a ingresso libero, nell'auditorium del Palazzo delle Esposizioni (piazza San Martino, 7 – Lucca), dove la Fondazione Banca del Monte di Lucca ospita l'autore

mercoledì, 23 gennaio 2019, 11:24

Il lavoro, curato da Giulio Cimini, Tiziano Squartini, Fabio Saracco, Diego Garlaschelli, Guido Caldarelli della Scuola IMT insieme a Andrea Gabrielli per il CNR, mostra come molti sistemi complessi sia socio-economici che naturali possono essere efficacemente descritti e compresi utilizzando metodi e principi provenienti dalla fisica statistica

mercoledì, 23 gennaio 2019, 10:40

Monete & Co. è il nome del laboratorio di domenica ideato dall'Associazione Culturale Terzo Millennio: le monete erano fondamentali per gli scambi lungo la Via Francigena, importanti e preziose erano quelle lucchesi

mercoledì, 23 gennaio 2019, 09:08

L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto

martedì, 22 gennaio 2019, 15:23

Le monete fanno parte della storia dell’uomo. Nell’area di Lucca sono state rinvenute piccole monete coniate dagli Etruschi, qualche moneta di epoca romana e dalla fondazione della Zecca nel 650 (che in breve diventò la più importante del Regno Longobardo) la produzione di monete è stata continua fino alla seconda...

martedì, 22 gennaio 2019, 15:17

Semplicemente Giacomo Puccini il libro di Alexandra Onorato, nota guida turistica lucchese è stato presentato questa mattina al Provveditorato agli Studi