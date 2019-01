Cultura e spettacolo



“Capri-Revolution” e “Da Morire” al Circolo del Cinema

mercoledì, 23 gennaio 2019, 09:08

L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto.

Giovedì 25 gennaio al Cinema Centrale verrà presentato il film Capri-Revolution di Mario Martone. un film che coinvolge e non lascia indifferenti. Capri, paesaggio assolato dai colori vivissimi, dipinta dal film con l’azzurro intenso delle sue acque, come metafora del mondo. La pastorella Lucia, analfabeta, dominata dai fratelli maggiori, nell’incontro con la comune di intellettuali europei pagani, naturisti, vegetariani, che la cambierà. Un film che si muove tra la luce del sole e i fuochi delle danze nella notte, trovando al proprio centro l’efficacissima interpretazione di Marianna Fontana. Un appuntamento da non perdere. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Lunedì 28 gennaio alle ore 21.30 al Complesso di San Micheletto si terrà il nuovo appuntamento con la retrospettiva dedicata a Nicole Kidman e Tom Cruise. Sarà presentato Da Morire di Gus Van Sant, un noir classico con grandi attori. Al centro quella periferia torbida, povera e priva di prospettive dell’America rurale, dove i giovani crescono storditi. Giovani ai quali è facile vendere il sogno di un futuro, soprattutto se sei una Kidman bella e diabolica e li aggira con la tua falsa purezza. Una trama semplice innestata in un’ambientazione complessa, ricca di personaggi ben scritti e interpretati magnificamente. Ingresso gratuito con tessera speciale del Circolo del Cinema.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (5,00 euro) più il biglietto ridotto (5,00 euro) per ogni proiezione. È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo scontato di 25,00 euro per i giovedì al Centrale comprensiva del ciclo di San Micheletto.

Gli under 21 possono sottoscrivere la tessera annuale gratuitamente.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di registrarsi sul sito ufficiale www.circolocinemalucca.it.