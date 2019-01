Cultura e spettacolo



Casa Natale Puccini, 39mila ingressi nel 2018

martedì, 29 gennaio 2019, 14:40

di eliseo biancalana

"Il museo nel tempo ha dato frutti significativi" ha detto il sindaco di Lucca e presidente della Fondazione Puccini Alessandro Tambellini a proposito della situazione della casa natale del grande compositore lucchese Giacomo Puccini, durante la seduta congiunta delle commissioni consiliari cultura e controllo sugli enti.

Tambellini ha ricordato che la fondazione nacque dalla volontà di Rita Dell'Anna, moglie di Antonio Puccini, erede dei beni del compositore. Sulla casa natale del maestro vi fu poi in passato una controversia legale tra il comune e Simonetta Puccini (figlia di Antonio Puccini), persa dall'ente pubblico locale. Intervenne allora la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che acquistò e restaurò l'immobile e poi l'affidò in gestione alla fondazione dedicata al compositore.

Il museo della casa natale ha avuto l'anno scorso 39mila ingressi. Il direttore della fondazione Massimo Marsili ha detto che il 70 per cento dei visitatori è straniero. A quanto riferito in commissione, la Fondazione Giacomo Puccini è in condizione di "autosostenibilità" sul piano economico, con un avanzo di gestione positivo. Oltre che dal museo e dal bookshop, la Fondazione riceve gli introiti di parte dei diritti d'autore di alcune opere del maestro, anche se su questo fronte si è aperta da alcuni anni una controversia legale con la casa discografica Universal, in merito ai diritti d'autore sulle opere "La fanciulla del West" e "Turandot".

La fondazione gestisce inoltre un importante archivio di scritti di Puccini e tiene aperta la villa del maestro a Viareggio. Importante anche la collaborazione con le scuole. La consigliera e direttrice dell'ufficio scolastico Donatella Buonriposi (Lei Lucca) ha distrubuito ai consiglieri alcune copie del volume "Semplicemente Giacomo Puccini", nato dalla collaborazione tra la fondazione e il provveditorato e scritto da una guida turistica, Alexandra Onorato.