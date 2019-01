Cultura e spettacolo



Colombini: "Accoglienza, per chi ha diritto, vuol dire integrazione culturale"

sabato, 26 gennaio 2019, 13:36

Andrea Colombini, presidente di Puccini e la sua Lucca International Festival, commenta la richiesta della cooperativa "Giovani e Comunità" di accogliere otto richiedenti asilo ad uno dei loro concerti serali.

"La richiesta inviata al Puccini e la sua Lucca Festival dalla Cooperativa "Giovani e Comunità" di accogliere otto richiedenti asilo, provenienti da vari paesi dell'Africa, ad uno dei nostri concerti serali - esordisce - è stata per me non solo una grandissima e piacevole sorpresa ma anche una occasione splendida".

"Una occasione - spiega - per affermare ancora una volta che chi ha diritto, chi vuole essere uno di noi, della nostra comunità, chi vuole essere ricevuto da un'altra comunità, deve, e sottolineo deve, integrarsi, principalmente dal punto di vista culturale. Conoscere la lingua italiana, conoscere la cultura ed il sapere italiano, essere guidato attraverso questi argomenti - grazie al lalvoro splendido di operatori intelligenti - al fine di diventare italiano a tutti gli effetti. Questi sono passaggi imprescindibili. Passaggi di fronte ai quali tutti gli operatori culturali, in primis noi che costituiamo il 70 per cento della musica prodotta a Lucca, da 16 anni, con al momento attuale 4 mila 897 concerti lirico sinfonici, sinfonici e cameristici realizzati sino dal 6 marzo 2004, tutti devono collaborare e devono dare il proprio contributo".

"Noi - dichiara - abbiamo solo fatto il nostro dovere di cittadini seri e responsabili che, senza lucrarci, senza percepire sovvenzioni o contributi, senza fare affari sulla pelle di chi è in stato di bisogno (vi prego di segnare bene queste tre variabili), accolgono chi vuole essere parte della nostra comunità, manifestando questa esigenza e avendone diritto. Credo fosse per me e per noi una scelta moralmente obbligata: la felicità di quei ragazzi alla fine del concerto ed il loro entusiasmo davanti alla musica di Puccini - che le operatrici incaricate avevano loro descritto in modo completo, preparando loro all'esperienza di ascolto in modo intelligente - mi ha fatto capire che la scelta e la strada erano, sono e saranno giuste. Vuoi essere Italiano? Ne hai diritto? E' nostro dovere metterti a disposizione tutti gli elementi per poterlo essere come è tuo dovere richiederli ed apprenderli, se vuoi essere parte della nostra comunità".

"Ci hanno chiesto di gioire un'ora con la musica di Puccini? - continua Colombini - E come potevamo negarglielo? Anzi, se vorranno saranno sempre nostri ospiti graditi. Come lo sono sempre tutti i residenti di Lucca e della provincia di Lucca, grazie all'aiuto ed al sostegno della FOndazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione della Banca del Monte di Lucca, nostri sponsors e sostenitori insieme a Cadenza Piano Foundation di Pechino. Perché nessuno è cittadino di serie B specie a casa propria. Ma l'ospitalità e la gentilezza verso chi vuole essere parte della nostra comunità, ne ha diritto, fugge da situazioni di terrore e vuole diventare italiano è parte del Garbo Lucchese. Oltre che dell'Umanità che ogni essere umano, specie chi si occupa di cultura (la cosa più alta che nobilita l'Uomo: il sapere, l'Arte, il Sentimento, La Musica), deve sempre anteporre ad ogni altra cosa. Specie quando chi la riceve ha il diritto di riceverla, oltre che la necessità".

"Ma ribadisco ancora il concetto - conclude -, che anche stavolta ha dato buon frutto: vuoi essere uno di noi? Divienilo capendo il nostro sapere ed il nostro "essere" Italiani e Lucchesi. E Puccini è nostro DNA. Loro lo hanno capito come, in 16 anni, hanno cominciato a capirlo pure i Lucchesi che sempre di più approfittano e vengono a sentire la Lingua più bella per noi lucchesi, la Musica del nostro più Grande Concittadino, un Lucchese che ha fatto grande L'Italia in ogni angolo del Globo, divenendo il più popolare compositore "classico" del Mondo della Musica. Giacomo Puccini. Non dimenticatelo".