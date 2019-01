Cultura e spettacolo



"Controvento": l'ultimo libro di Federico Pace presentato alla Ubik

sabato, 19 gennaio 2019, 09:01

di gabriele muratori

"Controvento, storie e viaggi che cambiano la vita", è l'ultima opera dello scrittore e giornalista Federico Pace, presentato ieri pomeriggio presso la libreria Ubik di via Fillungo e che ha così aperto la mini rassegna patrocinata dalla Fondazione Campus di Lucca.



Controvento, racconta le storie di chi, attraversando un ponte, mettendosi su una strada, salendo su un autobus o un treno, ha trovato in un giorno, in un istante, il modo di cambiare e trasformarsi. I viaggi hanno segnato la vita di molti e di molti altri la segneranno nel tempo che verrà. Con la moderazione di Aurora Cuddemi del centro studi Fondazione Campus, lo scrittore ha descritto le emozioni legate ai viaggi, le emozioni dovute all'uscita dall'infanzia, all'inizio di un'amicizia, alla rottura di un legame che si crede non possa finire mai.



Dai colori dell'India ai segreti del Monte Athos, dalla sterminata cordigliera dell'America Latina agli ipnotici silenzi della Siberia, dalle dolci sinuosità della Moldava fino al Pacifico e oltre, fino alle antiche vie che costeggiano il mare e alle strade che uniscono le grandi città. E poi ancora, il viaggio in auto di Oscar Niemeyer lungo oltre mille e duecento chilometri da Rio de Janeiro fino a Brasilia per dare vita a una città mai esistita prima, il cammino a piedi di Vincent Van Gogh tra il Belgio e la Francia nell'inverno in cui finì per capire cosa gli serviva davvero per diventare pittore, la soglia inattesa con cui è costretta a misurarsi Frida Kahlo, la fuga di Joni Mitchell dalle battaglie meschine della fine di un amore. Un elenco di storie di chi viaggiando, ha trovato in un giorno, in un istante, il modo di cambiare e trasformarsi, perché i contatti con altre persone e con nuovi luoghi hanno sempre in serbo qualcosa che non abbiamo ancora conosciuto.



I viaggi come occasioni di cambiamento, dove il viaggiatore guarda e scopre se stesso. Nel libro sono narrati aneddoti di vari personaggi diversi tra loro e lontani nel tempo e nello spazio, storie delicate, divertenti, dure, in cui è dimostrato che tutti hanno la possibilità di un cambiamento, di una svolta vitale e che la tempesta non è sempre e solo distruzione.