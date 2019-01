Cultura e spettacolo



"Dentro la collezione. Dieci anni di arte contemporanea al palazzo delle Esposizioni", inaugura sabato la mostra

venerdì, 18 gennaio 2019, 13:31

Si potranno ammirare anche le opere di alcuni degli artisti lucchesi più amati dalla città, come Antonio Possenti, Riccardo Benvenuti, Alessandro Casale nella mostra che celebra i primi 10 anni di attività culturale del Palazzo delle Esposizioni. Fra questi ancheGiampaolo Talani, di cui in questi giorni decorre un anno dalla scomparsa e che è stato ricordato con grandi iniziative a Firenze. La mostra inaugura sabato 19 gennaio, alle 17,30, ad ingresso gratuito. Realizzata dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca e dalla Fondazione Lucca Sviluppo con la curatela di Riccarda Bernacchi e Lucia Morelli, "Dentro la collezione. Dieci anni di arte contemporanea al Palazzo delle Esposizioni", presenta oltre 50 opere donate dagli artisti che, negli anni, hanno esposto in personali e collettive.

A dieci anni dall'inizio dell'attività, la Fondazione Banca del Monte di Lucca, ora coadiuvata dalla Fondazione Lucca Sviluppo, organizza un'esposizione di tutte le opere che in questo decennio sono state donate, sia dagli artisti sia lucchesi che internazionali.

Un'esposizione concepita per festeggiare, insieme all'attività culturale del Palazzo ma anche la città e i suoi artisti e che viene a ripercorrere un tratto di storia recente del nostro patrimonio comune.

Il racconto si sviluppa su una immaginaria linea del tempo che ripercorre in maniera sistematica, anno per anno, uno schema che mette in evidenza prima i protagonisti al Palazzo delle Esposizioni e in pillole, cosa succede a Lucca, in Italia o nel mondo. Il catalogo, che in 144 pagine racconta esposizione e storia del Palazzo, è edito da Maria Pacini Fazzi; mentre la parte di lettura grafica dell'esposizione è stata curata da Cristina Bedini e la voce dell'attore Alessandro Bertolucci accompagnerà il visitatore che vorrà arricchire il percorso di mostra con il supporto dell'audioguida. Il pubblico viene così coinvolto in un percorso narrativo a più livelli, che attraversa arte, storia, musica, cinema, cultura e colloca Lucca in un contesto globale.

L'esposizione resterà aperta e visitabile ad ingresso gratuito fino al 10 marzo 2019, dal martedì alla domenica dalle 15,30 alle 19,30 con ingresso libero.