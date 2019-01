Cultura e spettacolo



"Dentro la collezione", laboratori e visite per vivere la mostra

martedì, 29 gennaio 2019, 13:09

Un modo diverso di visitare e vivere la mostra "Dentro la collezione. Dieci anni di arte contemporanea al Palazzo delle Esposizioni" con alcune visite guidate e il workshop "Dentro/fuori" a cura di Elisa Tamburrini, una delle artiste presenti in mostra. E' un laboratorio creativo in cui ognuno potrà costruire il proprio ricordo della mostra, partendo dalla linea del tempo.

Venerdì 15 e 22 febbraio e di nuovo sabato 2 marzo 2019, dalle 16 alle 18, si potrà quindi partecipare ad una speciale esperienza della mostra che celebra i primi 10 anni di attività culturale del Palazzo delle Esposizioni e che raccoglie anche le opere di alcuni degli artisti lucchesi più amati dalla città, comeAntonio Possenti, Riccardo Benvenuti, Alessandro Casale e Giampaolo Talani.

Realizzata dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca e dalla Fondazione Lucca Sviluppo con la curatela di Riccarda Bernacchi e Lucia Morelli,l'esposizione raccoglie infatti oltre 50 opere fra quelle donate dagli artisti sia lucchesi che internazionali, che negli anni hanno esposto in personali e collettive.

La mostra si sviluppa su una immaginaria linea del tempo, che ripercorre, anno per anno, i protagonisti al Palazzo delle Esposizioni e in pillole, ci accosta gli eventi di Lucca, dell'Italia o del mondo, coinvolgendo il pubblico in un percorso narrativo a più livelli, che attraversa arte, storia, musica, cinema e cultura.

"Con il laboratorio a cui possono partecipare tutti, adulti, ragazzi e bambini – spiega Elisa Tamburrini, artista e fondatrice della Associazione TAMBùCA insieme ad Alessandra Pagliuca - si cercherà di restituire graficamente l'emozione del percorso espositivo e creare un nuovo ricordo dell'esperienza. Costruiremo una skyline verticale della linea temporale della mostra, in modo da avere un'illustrazione che attraversa i nostri ricordi e le nostre emozioni, un modo per venire in contatto con l'essenza grafica e creativa della nostra mente, per dimostrare che tutti abbiamo una potenza immaginifica innata: basta allenarla e non smettere di sperimentare". Visitando la mostra, quindi si è chiamati a prendere nota dell'esperienza emotiva o del proprio ricordo, legato ad ogni anno a cui sono dedicate le sale, in modo che ogni partecipante abbia un proprio percorso temporale ed emotivo della mostra. Arrivati in laboratorio saremo guidati nell'illustreremo graficamente la nostra esperienza.

Inoltre, domenica 3 febbraio e domenica 3 marzo 2019, apertura straordinaria della mostra per le visite guidate gratuite con le curatrici Morelli e Bernacchi, alle ore 10.30 (durata della visita un'ora circa).

La partecipazione ai laboratori e alle visite guidate è gratuita, ma è necessario iscriversi a segreteria@fondazionebmlucca.it o telefonando al n. 0583 - 464062

L'esposizione resterà aperta e visitabile ad ingresso gratuito fino al 10 marzo 2019, dal martedì alla domenica dalle 15,30 alle 19,30 con ingresso libero.