Cultura e spettacolo



Doppio appuntamento con l’opera verdiana

lunedì, 7 gennaio 2019, 10:44

In previsione della trasferta al Teatro Comunale di Piacenza per la rappresentazione de La forza del destino, di Giuseppe Verdi, il Circolo Catalani indice due incontri propedeutici per meglio comprendere l’opera verdiana.



Il primo domenica 13 gennaio 2019 (ore 17), nella Saletta Catalani (g. c.) del San Luca Palace Hotel di via San Paolino, sarà proiettato il film del 1950 di Carmine Gallone, La forza del destino. Tra gli attori principali, una giovanissima Silvana Pampanini nel ruolo di Leonora, mentre le voci liriche sono tra le migliori di quel periodo: Galliano Masini, Tito Gobbi, Giulio Neri e Gino Sininberghi. Il film si rende particolarmente interessante per i cultori delle grandi voci liriche del passato. Infatti, oltre al già noto Tito Gobbi, si potrà ascoltare la voce del tenore livornese Galliano Masini, considerato uno dei migliori cantanti lirici del ‘900 e non molto conosciuto al pari dei suoi colleghi quali Mario Del Monaco e Franco Corelli. Si tratta di una rarità, poiché La forza del destino è l’unica opera completa incisa da Masini. Il giorno successivo, lunedì 14 (ore 17.30), nella Saletta Soci della Coop di S. Anna, Roberto Del Nista propone l’ascolto guidato dell’opera verdiana.



Le serate sono organizzate dal Circolo Amici della Musica “A. Catalani”. Scopo degli incontri è la visione ad ampio raggio – in modo sintetico ed approfondito – dell’opera lirica, per una più attenta fruizione da parte dello spettatore attraverso un linguaggio facilmente accessibile a tutti. L’ingresso ad entrambi gli incontri è gratuito fino ad esaurimento dei posti. La prenotazione è obbligatoria (tel 347 9951581).