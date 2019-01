Cultura e spettacolo



Festa dell'Epifania, concerto in cattedrale di Enrico Barsanti

venerdì, 4 gennaio 2019, 08:52

Anche per l’Epifania, come già avvenuto in occasione del Natale, la Cattedrale di San Martino offre alla comunità cittadina e ai suoi numerosi visitatori e pellegrini la possibilità di concludere il giorno di festa con un momento spirituale e musicale. Dopo una breve preghiera di introduzione e l’offerta dell’incenso da parte del rettore della Cattedrale Mons. Mauro Lucchesi, si svolgerà il concerto d’organo con musiche di Bruhns e Bach. Può apparire nuova questa iniziativa, ma in realtà è quanto avviene ormai da qualche decennio nelle principali cattedrali europee, laddove la musica stessa è ritenuta parte fondamentale del culto e ispiratrice anche sul piano spirituale.

Appuntamento quindi per domenica 6 gennaio alle 17 presso la cattedrale di San Martino (l'ingresso è libero).

Enrico Barsanti, nato a Barga (LU) nel 1981, ha iniziato lo studio dell’organo presso l’istituto musicale diocesano R. Baralli di Lucca sotto la guida di Giulia Biagetti Alessandro Sandretti, dopo la Maturità in Tecnico dei Servizi Turistici ha intrapreso lo studio per il conseguimento del Diploma in Organo e Composizione organistica inizialmente seguito dal M° Eliseo Sandretti e Riccardo Pieri (pianoforte) e successivamente presso L’Istituto T. Mabellini di Pistoia dove ha studiato con Antonio Galanti sotto la cui guida si è diplomato presso il Conservatorio Statale G. Puccini di La Spezzia ( 2009). Nel 2011 ha conseguito la licenza (biennio superiore) presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra in Roma dove ha studiato organo con Giancarlo Parodi, Improvvisazione con Theo Flury, Basso Continuo con Federico Del Sordo e composizone con Marialuisa Balza. Si è perfezionato con Guy Bovet per la musica spagnola, Olivier Latry per la muscia organistica di J. S. Bach, Umberto Pineschi per la musica di G. Frescobaldi, Luca Scandali e Gerhard Gnannper la musica rinascimentale italiana . Affianca l’attività di organista e concertista con quella dell’arte organaria.

Domenica 6 gennaio, Festa dell’Epifania, l’orario della Cattedrale di San Martino sarà il seguente:

ore 10.30, S. Messa presieduta dall'Arcivescovo Mons. Italo Castellani;

ore 17.00: Vespri d'organo in Cattedrale consistenti:

- nel rito di offerta dell'incenso; e a seguire un grande concerto d’ organo dopo la recente manutenzione dello strumento. All'organo il maestro Enrico Barsanti,- il restauratore che ha curato la ripulitura e l’accordatura di due corpi del grande organo della cattedrale di San Martino, con un programma che ne esalterà tutte le qualità timbriche.