"Fiocchi di Natale", ultimo concerto nella casermetta San Pietro

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 4 gennaio 2019, 08:52

Anche per l’Epifania, come già avvenuto in occasione del Natale, la Cattedrale di San Martino offre alla comunità cittadina e ai suoi numerosi visitatori e pellegrini la possibilità di concludere il giorno di festa con un momento spirituale e musicale

venerdì, 4 gennaio 2019, 08:47

Ultimi appuntamenti "natalizi" per Il Baluardo gruppo vocale lucchese. Sabato 5 gennaio, con inizio alle 17, dal portone de Borghi, tradizionale canto della Befana 29^ edizione

giovedì, 3 gennaio 2019, 14:51

L'accordo prevede il coinvolgimento di soggetti privati a vari livelli, sia associazioni culturali e di volontariato, sia di sponsor e di tutti gli attori territoriali che possano accrescere i risultati delle azioni messe in atto. L'attuazione del documento sarà infine verificata annualmente e modificata o integrata qualora ve ne sia...

martedì, 1 gennaio 2019, 11:01

Anche quest'anno, come da tradizione, la Fondazione Banca del Monte di Lucca insieme alla Fondazione Lucca Sviluppo offre alla città uno spettacolo dedicato alle famiglie

lunedì, 31 dicembre 2019, 08:46

“Giocattoli in MoVimento” torna anche a Lucca domenica 6 gennaio in coincidenza con la Befana. L'iniziativa sociale e benefica è promossa in tutta Italia dal Movimento 5 Stelle tramite la piattaforma di democrazia diretta Rousseau

domenica, 30 dicembre 2018, 15:06

Giorgio Serafini, presidente-gonfaloniere della Compagnia dei Balestrieri, coglie l'occasione di fine anno per tracciare un bilancio dell'attività svolta nel 2018 dalla compagnia e illustrare i nuovi eventi e il programma per il 2019