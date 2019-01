Cultura e spettacolo



“Sunshine”, il primo libro della giovane lucchese Sofia Domenici

sabato, 5 gennaio 2019, 15:46

di giulia del chiaro

Un diario, quindici anni, tanta grinta, una timidezza più che concessa - data la giovane età - ed una penna carica di onestà nel raccontare il (suo) mondo. Questo è quello che si sono trovate davanti le molte persone accorse questa mattina, alla libreria Ubik di Lucca, per assistere alla presentazione del primo libro (“Sunshine”, Impremix) pubblicato dalla quindicenne di Diecimo, Sofia Domenici.

“Un diario nato per caso la scorsa estate al termine della scuola – ha raccontato l’autrice – perché da tempo annotavo pensieri, esperienze e sentimenti su una piccola agenda e, di fronte alla disponibilità di tempo data dalle vacanze estive, ho deciso di dare un ordine ai miei appunti inserendo sentimenti e situazioni, realmente provati, all’interno della cornice di vita di una ragazza completamente inventata”.

“Sunshine”, infatti, non è solo il titolo del libro, ma anche il nome che l’autrice si dà alla fine di ogni capitolo salutando, con affetto, il diario al quale confida i suoi pensieri più reconditi, le sue paure, gli eventi che la disorientano e la turbano e tutti i drammi tipici di un’età così complessa. Da un capitolo all’altro Sofia, con una scrittura leggera, lineare e talvolta di una sincerità ed una capacità di lettura della vita disarmante, è in grado di trasportare il lettore nel suo mondo che altro non è che la rappresentazione del mondo degli adolescenti del ventunesimo secolo. È così che, nella prefazione al libro, la psicologa Sherouk Khattab scrive: “se vi state chiedendo come funzionano gli adolescenti, cosa pensano, provano e perché è così difficile comprenderli e dare spiegazioni ai loro comportamenti, il libro sicuramente vi aiuterà in questo arduo compito”.

Tra amori inaspettati, innamoramenti non corrisposti, baci rubati, primi giorni di scuola, tradimenti, vacanze che resteranno stampate nei ricordi ed eventi drammatici, il racconto è capace di generare un istintivo approccio immedesimativo, nei coetanei, ed un tuffo a ritroso nelle dinamiche emotive vissute durante la propria adolescenza, negli adulti. Sfogliando le pagine un capitolo in particolare risalta generando sconcerto di fronte alla forza, al sentimento ed alla partecipazione con cui l’adolescente vive e riconosce la morte ed alla capacità di cogliere, e raccontare con semplicità, l’imprevedibilità dell’esistenza. Si tratta del capitolo dedicato alla morte dell’amica Mathilde: “La gente muore, caro diario, la gente muore in continuazione. Il bacio della morte arriva per tutti, in qualsiasi momento, a lei non importa cosa tu stia facendo, dove tu sia, quanti conti in sospeso tu possa avere. Lei arriva quando le pare e piace.”

Una bella sorpresa anche per i professori della ragazza iscritta al liceo linguistico A. Vallisneri: “una notizia inaspettata per tutti noi vista la riservatezza di Sofia – ha detto una delle insegnanti – ed un segno positivo per l’epoca in cui viviamo in cui sempre meno giovani leggono e ancora meno si avvicinano alla scrittura”.

Non si tratta però della prima volta in cui la giovane si è trovata a destreggiarsi tra carta e penna. Risale infatti solo all’estate del 2017 un altro libro scritto, ma mai pubblicato, di un genere completamente diverso legato all’universo fantasy.

Un messaggio di fondo percorre le pagine del racconto: l’oscurità, seppur necessaria, non deve prendere il sopravvento sulla luce ed è per questo che ad aprire il libro una dedica: “A tutti i ragazzi che sanno cosa vuol dire sentirsi soli anche in mezzo alla folla: questo è per voi, per ricordarvi di non mollare mai. Anche voi meritate la vostra luce del sole”. Un bell’esempio di un impegno giovanile verso la produzione, oltre che alla fruizione, di arte in qualsiasi forma essa si presenti. “Sono due estati che mi diverto a scrivere – ha concluso l’autrice – e probabilmente continuerò a farlo durante le vacanze quando avrò a disposizione più tempo”.

E allora non possiamo che fare un augurio alla giovane Sofia: che possa sempre essere in grado di trovare la sua “estate”.