Gemitaiz approda al Lucca Summer Festival

venerdì, 18 gennaio 2019, 14:51

Ripartono le attività dell’associazione culturale “Nati per scrivere”, dopo la pausa natalizia. Il 5 marzo inizia a Lucca il laboratorio di scrittura e lettura creativa, rivolto a tutti coloro che amano scrivere e lavorare di fantasia, un luogo di incontro di idee, per confrontarsi e crescere assieme, con umiltà e...

venerdì, 18 gennaio 2019, 14:02

Tra musicisti di livello internazionale, concerti, conferenze, eventi e collaborazioni di grande livello, è stata presentata questa mattina l’edizione 2019 della stagione Open dell’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini"

venerdì, 18 gennaio 2019, 13:31

Si potranno ammirare anche le opere di alcuni degli artisti lucchesi più amati dalla città, come Antonio Possenti, Riccardo Benvenuti, Alessandro Casale nella mostra che celebra i primi 10 anni di attività culturale del Palazzo delle Esposizioni

venerdì, 18 gennaio 2019, 13:20

Apertura straordinaria domenica 20 gennaio in occasione del Mercato dell'antiquariato di Lucca del percorso olfattivo "Il Naso e la Storia", l'esposizione sensoriale dedicata a Elisa Bonaparte Baciocchi e Maria Luisa di Borbone ideata da Simonetta Giurlani Pardini e aperta a ingresso libero nelle stanze del Teatro di Elisa

venerdì, 18 gennaio 2019, 12:01

Dopo il successo del progetto Erasmus sulle competenze matematiche e digitali che ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti nazionali e internazionali oltre che la risposta entusiastica di alunni e famiglie, da settembre ha preso il via il nuovo progetto Erasmus dell'istituto Comprensivo Lucca 6 insieme a Croazia, Portogallo, Grecia, Cipro, Rodi e...

venerdì, 18 gennaio 2019, 11:22

E' il 'volto nuovo' della Machete Empire e non poteva mancare l'appuntamento con Lucca, come tutti i rapper che fanno capo a questa 'scuderia'. E' Dani Faiv che sarà allo Sky Stone & Songs lunedì 21 a partire dalle 18 per presentare il suo disco d'esordio con la Sony, 'Fruit...