"Graffi profondi dell'anima": mostra a Siena con la Fondazione Tobino

martedì, 15 gennaio 2019, 12:16

Venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 gennaio presso il complesso museale Santa Maria della Scala (Siena) la Fondazione Mario Tobino partecipa alla mostra "Graffi profondi dell'anima". Per tre giorni una sala sarà interamente dedicata all'ex Ospedale Psichiatrico di Maggiano. Nell'occasione, venerdì 18 sarà presente la presidente della Fondazione, Isabella Tobino.



Dal 18 al 20 gennaio, in collaborazione con l'associazione Inclusione Graffi Parole di Volterra, la Fondazione Tobino esporrà, in una sala dedicata nell'ambito della mostra, reperti dell'ex manicomio di Maggiano e un filmato a testimonianza delle attività all'avanguardia che qui si svolgevano per alleviare la permanenza dei malati, e per avviarli, fin dal 1960, ad un recupero della vita fuori dell'ospedale. Unitamente a tutto questo verrà proiettata una parte di una intervista a Mario Tobino dove il medico scrittore parla del suo particolare rapporto con i malati. La mostra, inaugurata lo scorso 19 dicembre presso il complesso museale Santa Maria della Scala si intitola "Graffi profondi dell'anima - il graffito di NOF4 e l'ospedale psichiatrico di Voltrerra".



La mostra, che nasce su proposta dal'associazione Onlus di Volterra, si sviluppa negli ambienti dell'ex refettorio dove sono allestite immagini del manicomio di Volterra assieme a 'strumentazioni' quali l'elettroshock, la camicia di forza e altro. La corsia di San Galgano accoglie invece una piccola ricostruzione del giardino del Padiglione Ferri, dove è stato rinchiuso Fernando Nannetti e dove ha compiuto prevalentemente la sua opera (il graffito). Nella sala sono esposte porzioni del graffito che sono state staccate dal muro e che verranno poi definitivamente collocate presso il piccolo museo che è stato già da qualche anno realizzato presso l'ex Ospedale psichiatrico di Volterra.