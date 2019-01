Cultura e spettacolo



Grande attesa per la “Befana” in jazz del San Francesco

venerdì, 4 gennaio 2019, 12:22

Ci aspetta un’Epifania speciale in San Francesco con il Sacred Concert di Duke Ellington che sarà eseguito alle ore 18 dalla Big Band Circolo del Jazz di Lucca, diretta dal M° Paolo Biancalana, a ideale conclusione delle feste natalizie.

C’è molta attesa per questo evento inedito, organizzato dal Circolo del Jazz, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che domenica 6 gennaio propone uno dei frammenti più intensi all’interno della grande produzione musicale di Ellington. Mostro sacro del Jazz e dello Swing che seppe declinare il proprio talento nelle pieghe delle grandi questioni sociali e culturali dell’integrazione afroamericana negli Stati Uniti, proprio nel Sacred Concert il “Duke” trovò l’ispirazione per dar vita a una composizione coerente e spirituale nel nome della parola “Freedom”: Libertà.

Con la Band, saranno protagonisti i cori Animae Voces e Sesto in Canto diretti dal M° Edoardo Materassi a completare un ensemble di grande livello.

Ci si aspetta il tutto esaurito nella Chiesa di San Francesco dove si concluderà un pomeriggio di festa per il quartiere che proprio nella piazza antistante la chiesa (ore 16) vedrà arrivare come da tradizione la Befana per la consueta distribuzione delle calze organizzata dal Comitato San Francesco e il rione del Bastardo che promuovono l’evento con il Comune e la Provincia e il sostegno della Fondazione Crl.

Una bella conclusione per il periodo natalizio, anche nel segno della solidarietà, dato che saranno presenti in chiesa volontari di UNICEF per raccogliere fondi a sostegno dei tanti progetti dell’organizzazione internazionale.

L’ingresso è libero e gratuito. I biglietti saranno disponibili, fino a esaurimento posti, presso la reception IMT (Piazza San Francesco) a partire dalle ore 16 di domenica 6 gennaio.