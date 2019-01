Grande festa in pediatria per la Befana dei vigili del fuoco

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 4 gennaio 2019, 16:05

Il Puccini e la sua Lucca Festival diventa ufficialmente proprietario di "Lucca Musica", il giornale che da anni si occupa del panorama musicale in città ed in Provincia. Il direttore editoriale Francesco Cipriano ha effettuato una donazione diretta ad Andrea Colombini

venerdì, 4 gennaio 2019, 12:22

Ci aspetta un’Epifania speciale in San Francesco con il Sacred Concert di Duke Ellington che sarà eseguito alle ore 18 dalla Big Band Circolo del Jazz di Lucca, diretta dal M° Paolo Biancalana, a ideale conclusione delle feste natalizie

venerdì, 4 gennaio 2019, 11:25

Inizia sotto il migliore degli auspici il 2019 dell’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini” che grazie a un finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca avrà la possibilità di acquistare quattro pianoforti a coda e tre verticali

venerdì, 4 gennaio 2019, 08:52

Anche per l’Epifania, come già avvenuto in occasione del Natale, la Cattedrale di San Martino offre alla comunità cittadina e ai suoi numerosi visitatori e pellegrini la possibilità di concludere il giorno di festa con un momento spirituale e musicale

venerdì, 4 gennaio 2019, 08:47

Ultimi appuntamenti "natalizi" per Il Baluardo gruppo vocale lucchese. Sabato 5 gennaio, con inizio alle 17, dal portone de Borghi, tradizionale canto della Befana 29^ edizione

venerdì, 4 gennaio 2019, 08:44

Quinto e ultimo concerto di "Fiocchi di Natale", la rassegna di cori dedicata al ricordo don Emilio Maggini organizzata dall'Associazione Cori della Toscana in collaborazione con Il Baluardo gruppo vocale lucchese e la Compagnia dei Balestrieri di Lucca