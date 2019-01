Cultura e spettacolo



Il Centro studi Giacomo Puccini partecipa al convegno internazionale sull’opera italiana dell’Ottocento

giovedì, 24 gennaio 2019, 11:16

Il Centro studi Giacomo Puccini partecipa al convegno internazionale di studi "Da Puccini a Rossini. Costruzioni, costanti e varianti nel lungo Ottocento" che si terrà a Firenze oggi, giovedì 24 gennaio (ore 15) e domani venerdì 25 gennaio (ore 9,30) presso la Sala Comparetti della Biblioteca Umanistica dell’Università di Firenze (Piazza Brunelleschi, 4) alla presenza del Magnifico Rettore Luigi Dei e del Direttore del Dipartimento di eccellenza SAGAS Prof. Andrea Zorzi.

Riempie i teatri di tutto il mondo, dà lavoro a migliaia di persone, è patrimonio dell'umanità. È l'opera italiana dell'Ottocento. Per capire come mai l'opera di quel periodo sia nata e si sia affermata, tre istituzioni di tre città rossiniane (l'iniziativa cade infatti alla fine delle celebrazioni del 150° anno dalla morte del compositore), l'Università di Firenze (Dipartimento di eccellenza SAGAS), il Centro studi Giacomo Puccini di Lucca, la Fondazione Rossini di Pesaro, hanno organizzato un convegno internazionale con alcuni tra i maggiori studiosi di opera, provenienti da sei università e tre nazioni diverse. Un'iniziativa che punta a mettere insieme le competenze nel campo con uno sguardo nuovo sul "lungo" Ottocento e sul nostro modo di viverlo.

Rossini e Puccini?

È recente la scoperta di Gabriella Ravenni, presidente del Centro studi Giacomo Puccini, quando a 11 anni Giacomo Puccini cantò la Petite Messe solennelle di Gioachino Rossini nell’unica versione orchestrale proposta durante una liturgia. Voce bianca nel coro dell’Istituto musicale Pacini che allora frequentava, il giovane Giacomo la cantò il 14 settembre 1869 in occasione delle celebrazioni per la Santa Croce. Lucca fu, dunque, non solo una delle poime città ad ascoltare l’ultimo capolavoro rossiniano ma anche l’unica che lo propose in una Messa. E Puccini era già protagonista a 11 anni.

Il Centro studi Giacomo Puccini ha collaborato all’organizzazione del convegno.

Rappresentano il Centro studi

Fiamma Nicolodi e Riccardo Pecci nel comitato scientifico, e tra gli interventi:

Virgilio Bernardoni (Università di Bergamo; vice presidente del Centro studi)

“Un gergo suo speciale”: questioni di codice nelle opere di Puccini

Emanuele Senici (Università di Roma «La Sapienza»; membro del comitato scientifico del Centro studi)

Puccini, Rossini e noi.