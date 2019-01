Cultura e spettacolo



Il Festival Puccini e la sua Lucca acquisisce a titolo gratuito il giornale "Lucca Musica"

venerdì, 4 gennaio 2019, 16:05

Il Puccini e la sua Lucca Festival diventa ufficialmente proprietario di "Lucca Musica", il giornale che da anni si occupa del panorama musicale in città ed in Provincia. Il direttore editoriale Francesco Cipriano ha effettuato una donazione diretta ad Andrea Colombini: il Puccini e la sua Lucca festival è dunque editore e titolare del principale sito di informazione musicale del territorio, veicolo per rendere Lucca sempre più capitale della musica e per valorizzare al massimo la figura del Maestro Giacomo Puccini.

"Lucca Musica" vanta 17 anni di attività ininterrotta, sia come rivista cartacea che sull'online: "Da adesso - commenta Colombini - diventerà uno strumento per promuovere ancora di più le manifestazioni musicali lucchesi, con un interesse preminente per quelle del Puccini e la sua Lucca festival". Rinnovate, in questo senso, le collaborazioni con chi già da anni si occupa di scrivere sul giornale.

"I tempi - dichiara Francesco Cipriano - erano maturi per questo passaggio di proprietà. Sono convinto che Colombini, attraverso il Puccini e la sua Lucca festival, saprà valorizzare appieno i risultati raggiunti in questi 17 anni di vita di Lucca Musica, prima con la distribuzione mensile di 3mila copie, poi online con 5mila contatti raggiunti in tutto il mondo nella versione italiana ed inglese. Auguro quindi a Colombini un costruttivo lavoro: penso che potrà dare a Lucca Musica quell'impulso necessario per farle fare un salto di qualità".



Colombini aggiunge di essere particolarmente lieto di diventare editore: "Parliamo di una testata molto prestigiosa, che ho sempre seguito con grande interesse. Lucca Musica sarà ancora di più uno strumento per promuovere in tutto il mondo le manifestazioni musicali lucchesi, con un impulso particolare per quelle del Puccini e la sua Lucca Festival, che ogni anno fornisce un'offerta culturale e turistica spendibile per i pubblici di tutte le stagioni". Un ringraziamento particolare va agli sponsor Cadenza Piano foundation ed alle Fondazioni Cassa di risparmio di Lucca e Banca del Monte di Lucca, per il supporto all'iniziativa.

"Siamo orgogliosi del fatto - conclude Colombini - che Francesco Cipriano abbia deciso di donarci gratuitamente Lucca Musica, riconoscendo in noi l'unica entità capace di portare avanti un discorso culturale valido ad ogni livello, dal locale all'internazionale".

Con questa operazione il Puccini e la sua Lucca Festival diventa editore della testata e proprietario dell'associazione culturale "Lucca Musica", di cui Andrea Colombini acquisisce il ruolo di presidente. Grande evidenza, anche grazie alla sponsorizzazione di Google, verrà data dunque alle manifestazioni del Festival, definite dall'artista Alessandro Sesti "I veri Puccini Days della città, in programma 365 giorni all'anno". Proprio Sesti, insieme anche a Michele Bianchi e ad altre "firme" importanti, parteciperà al restyling della testata, che vedrà anche una rubrica curata personalmente da Colombini, dedicata alle interpretazioni puccininane ed alla direzione d'orchestra.