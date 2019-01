Cultura e spettacolo



Il motore Ferrari fino al 31 marzo al Museo Barsanti e Matteucci

martedì, 29 gennaio 2019, 11:57

Resterà ancora in mostra fino al 31 marzo al Museo Barsanti e Matteucci il mitico motore Ferrari V10, il primo ad essere utilizzato su una “Rossa” guidata da Michael Schumacher nel 1996.

Nelle sale espositive di via Sant’Andrea sarà infatti possibile ammirare ancora per alcune settimane questo gioiello a dieci cilindri realizzato dai progettisti della casa di Maranello per la monoposto che condusse Shumi alla sua prima vittoria in Ferrari.

Un motore molto importante per la storia dell’automobilismo il V10, il primo a dieci cilindri utilizzato in Formula 1 dalla Ferrari e anche il primo dieci cilindri in assoluto costruito dal Cavallino rampante, che sancì il passaggio epocale dallo storico 12 cilindri al nuovo V10, più leggero e in grado di consentire ai tecnici di concepire una vettura aerodinamicamente più audace, maneggevole e agile.

Una proroga che segna un ulteriore segno di vicinanza tra il Museo Barsanti e Matteucci e i Musei Ferrari, reso possibile anche grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che ha consentito al Museo di garantire un’adeguata copertura assicurativa senza la quale il V10 Ferrari non sarebbe potuto andare in esposizione.