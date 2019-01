Cultura e spettacolo



Il professor Pietrini membro onorario del Club per l'Unesco di Lucca

giovedì, 17 gennaio 2019, 11:51

Il professor Pietro Pietrini, neuroscienziato e direttore della Scuola IMT Alti Studi Lucca, è stato insignito dell'onorificenza di membro onorario del Club per l'Unesco di Lucca per il suo lavoro di scienziato che lo pone in perfetta assonanza con gli obiettivi e le modalità dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. A consegnare il riconoscimento a Pietrini, durante una cena di gala svoltasi in Prefettura sabato scorso, è stato l'ambasciatore del Kuwait presso l'Unesco, Adam Al Mulla.



Nelle motivazioni si legge «per la dedizione, la passione con cui ha promosso, attraverso il suo impegno professionale, i principi della trasversalità e della multidisciplinarietà che sono alla base dell'Unesco». In particolare, il club lucchese ha voluto premiare Pietrini per l'approccio integrato che caratterizza il suo lavoro di ricerca e che abbraccia neuroscienze, psichiatria, biologia molecolare, genetica, psicologia, filosofia ed etica ed è finalizzato a comprendere e migliorare le dinamiche che muovono la società contemporanea.