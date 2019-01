Cultura e spettacolo



Summer Festival, il rap potente di Salmo e il rock dei Måneskin sullo stesso palco in una serata che promette scintille

mercoledì, 23 gennaio 2019, 15:04

Un altro tassello nel cartellone di Lucca Summer Festival, un altro appuntamento con i nomi nuovi della grande musica internazionale. Sul palco di Piazza Napoleone saliranno prima i Måneskin reduci dal successo del loro primo album "Il Ballo della Vita" già doppio disco di platino e poi Salmo, uno dei rappresentanti più credibili del rap Italiano, che è balzato in testa alle classifiche con in suo ultimo disco "Playlist".

SALMO è un pioniere della musica che inserendosi nella scena rap, è stato in grado di cambiarne i connotati di genere, introducendovi elementi di elettronica e rap hardcore come ancora non si era mai visto in Italia.

L' attività live occupa da sempre un posto centrale nell' attitudine dell'artista che trova sul palco la sua naturale e autentica dimensione, a contatto col suo pubblico, trasversale come il suo personaggio e la sua proposta musicale, contaminata e in continua evoluzione. Nella sua carriera SALMO ha collezionato in totale, tra album e singoli, 18 dischi di platino e 18 dischi d'oro, raggiungendo un totale di oltre 312 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Måneskin Il gruppo, amatissimo dal pubblico, continua a collezionare successi e riconoscimenti, a partire dalle 57 date sold out con oltre 100.000 biglietti venduti tra il 2018 e il 2019, fino alle certificazioni: doppio disco di platino per il loro inedito "Chosen", un platino per l'omonimo EP di debutto, disco d'oro per la cover del brano "Vengo dalla luna", doppio disco di platino per il nuovo album "Il ballo della vita", anticipato dai singoli in italiano "Morirò da re" (doppio disco di platino) e "Torna a casa" (triplo disco di platino). Notevoli sono anche i numeri digitali: oltre 139,9 milioni di views su YouTube, più di 157,9 milioni di streaming su Spotify.

I BIGLIETTI SARANNO DISPONIBILI DA:

VENERDI' 25 GENNAIO ORE 9:00 PRE - SALE ONLINE (*) IN ESCLUSIVA PER GLI ASCOLTATORI DI RADIO105

registrati su WWW.105.net per ricevere il codice che renderà possibile l'acquisto su www.ticketone.it

LUNEDI' 28 GENNAIO ORE 10:00 BIGLIETTI IN VENDITA ON LINE SU:www.ticketone.it e www.luccasummerfestival.it

BIGLIETTERIA LUCCA SUMMER FESTIVAL - PIAZZA DEL GIGLIO - LUCCA