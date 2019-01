Cultura e spettacolo



“In Guerra” e “The Others” al Circolo del Cinema

mercoledì, 30 gennaio 2019, 09:03

L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto.

Giovedì 31 gennaio alle ore 21.30 al Cinema Centrale verrà presentato il film In Guerra di Stéphane Brizé. Vincent Lindon è un operaio in lotta con decine di compagni per salvare il posto. La multinazionale vuole chiudere e riaprire altrove. Non importa se 1.100 salariati resteranno a spasso. Tutto noto, tutto tragicamente vero e familiare, ma mai rappresentato con più intensità. E con tanta aderenza psicosomatica. Niente ideologia o sociologia. Tutto è scontro: diretto, frontale (come le musiche bellissime di Bertrand Blessing). A urlare è il linguaggio del corpo: facce, pose, gesti. Tutto perfetto, grazie a uno straordinario cast di non professionisti. Un grande film, che travolge. Imperdibile. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Lunedì 4 febbraio alle ore 21.30 al Complesso di San Micheletto si terrà il nuovo appuntamento con la retrospettiva dedicata a Nicole Kidman e Tom Cruise. Sarà presentato The Others di Alejandro Amenabar.Una storia sospesa tra il reale e il soprannaturale che offre differenti chiavi di lettura. Tra silenzi inquietanti e omaggi ai classici horror, The Others è un thriller al cardiopalma che cattura l’attenzione dal primo all’ultimo minuto. Un cult che oggi continua a sorprendere e terrorizzare, rivelando che a volte gli “altri” possiamo essere noi stessi. L’intenso adattamento del romanzo di Henry James non sarebbe, tuttavia, la stessa cosa senza gli sguardi gelidi, le urla improvvise e le conturbanti ossessioni della protagonista Nicole Kidman. Ingresso gratuito con tessera speciale del Circolo del Cinema.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (5,00 euro) più il biglietto ridotto (5,00 euro) per ogni proiezione. È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo scontato di 25,00 euro per i giovedì al Centrale comprensiva del ciclo di San Micheletto.

Gli under 21 possono sottoscrivere la tessera annuale gratuitamente.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di registrarsi sul sito ufficiale www.circolocinemalucca.it.