Istituzioni in visita alla mostra “Dentro la collezione. Dieci anni di arte contemporanea al Palazzo delle Esposizioni”

sabato, 26 gennaio 2019, 10:30

Visita istituzionale alla mostra “Dentro la collezione. Dieci anni di arte contemporanea al Palazzo delle Esposizioni” che celebra i primi 10 anni di vita e di intensa attività culturale del Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca. Nel pomeriggio di venerdì 25 gennaio hanno fatto visita all’esposizione il senatore Andrea Marcucci e il consigliere della Regione Toscana, Stefano Baccelli.

Accompagnati dal presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Oriano Landucci, e da Riccarda Bernacchi, curatrice della mostra insieme a Lucia Morelli, le due autorità hanno visitato l’esposizione di oltre 50 opere donate dagli artisti che hanno esposto negli anni con mostre collettive o personali, in buona parte lucchesi ma anche internazionali, tra cui Antonio Possenti, Riccardo Benvenuti, Giampaolo Talani, Alessandro Casale.

Le due autorità hanno preso parte anche alla presentazione del volume “La Toscana giorno per giorno” del presidente del Consiglio regionale toscano Eugenio Giani, che si è tenuta alle 17,30. “Un libro originale nella sua impostazione, ben redatto e ben scritto – è stato il commento nel saluto del presidente Landucci -. Un capolavoro di equilibrismo nella scelta degli eventi per non scontentare alcun ‘campanile’”.

L'esposizione resterà aperta ad ingresso gratuito fino al 10 marzo 2019, dal martedì alla domenica dalle 15,30 alle 19,30 con ingresso libero e con la possibilità di usufruire dell’audioguida con la voce di Alessandro Bertolucci, che coinvolge il visitatore in un percorso narrativo a più livelli fra arte, storia, musica, cinema, cultura, collocando Lucca in un contesto globale.