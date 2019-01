La città della cultura che vogliamo: un incontro pubblico di confronto tra cittadini e operatori culturali

Altri articoli in Cultura e spettacolo

mercoledì, 9 gennaio 2019, 10:50

"Nessuno cresce da solo - Piccola scuola per genitori", un vero e proprio corso di formazione gratuito che l'associazione Paideia organizza nell'ambito del progetto "Lucca in: inter-relazioni in natura contro la povertà"

martedì, 8 gennaio 2019, 13:07

Aperte le iscrizioni dei concorsi per lungometraggi e cortometraggi del Lucca Film Festival e Europa Cinema 2019, la manifestazione internazionale di cinema in programma dal 13 al 21 aprile a Lucca e Viareggio, tra gli eventi di punta delle manifestazioni organizzate e sostenute dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

martedì, 8 gennaio 2019, 09:06

Curata da Alessandro Romanini, la rassegna "L'arte sullo schermo", fortemente voluta dal presidente Alberto Fontana e dal direttore Paolo Bolpagni, e realizzata in collaborazione con il Lucca Film Festival - Europa Cinema, è quest'anno incentrata sull'arte contemporanea, da Marcel Duchamp fino all'attualità

lunedì, 7 gennaio 2019, 10:44

In previsione della trasferta al Teatro Comunale di Piacenza per la rappresentazione de La forza del destino, di Giuseppe Verdi, il Circolo Catalani indice due incontri propedeutici per meglio comprendere l’opera verdiana

lunedì, 7 gennaio 2019, 09:34

Una scultura di Salvatore Sava e un dipinto di Romano Rizzato entrano nella collezione della Fondazione, esposte al pubblico

lunedì, 7 gennaio 2019, 09:28

Un anno di bellezza, ambizione, energia e speranza: questo augurano uno dei più noti artisti italiani della nostra contemporaneità insieme a una delle principali multinazionali produttrice di vernici