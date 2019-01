Cultura e spettacolo



Laboratorio di scrittura e lettura creativa a Lucca

venerdì, 18 gennaio 2019, 14:51

Ripartono le attività dell’associazione culturale “Nati per scrivere”, dopo la pausa natalizia. Il 5 marzo inizia a Lucca il laboratorio di scrittura e lettura creativa, rivolto a tutti coloro che amano scrivere e lavorare di fantasia, un luogo di incontro di idee, per confrontarsi e crescere assieme, con umiltà e voglia di fare.

Il laboratorio è pensato per guidare i partecipanti nella stesura di un testo breve, aiutandoli a mettere insieme le idee e a elaborare una trama solida, con personaggi, ambientazioni e dialoghi. Nel corso degli incontri teoria e pratica si alterneranno, per permettere ai partecipanti di trovare il giusto modo di esprimersi, con passione, creatività e accortezza. Sono previste letture da saggi critici e di racconti dei grandi autori della letteratura, esercizi individuali e collettivi e giochi, da svolgere in aula e a casa.

Il laboratorio prevede 10 incontri di due ore, il martedì sera dalle 21 alle 23, che si svolgeranno presso la sede del consultorio “La famiglia”, in Via del Fosso 45, a Lucca, nell’ottica di una sinergia tra realtà locali attente al sociale e alla cultura. Il costo è di 125 euro (più l’iscrizione a NPS, per i non soci). Previsti sconti per Primi Iscritti e per i titolari della card “L’ordinario”. Le iscrizioni chiudono il 28 febbraio.

Per informazioni e per ricevere il programma dettagliato del laboratorio, contattare l’associazione “Nati per scrivere”.

È online anche la pagina Facebook dell’evento, in modo da rimanere aggiornati: https://www.facebook.com/events/391150838286232/

Il docente:

Il laboratorio sarà tenuto dallo scrittore Alessio Del Debbio, laureato in Lettere Moderne. Appassionato di fantastico, ha frequentato i corsi di scrittura di Mirko Tondi, scrittore e giornalista toscano. Numerosi suoi racconti sono usciti in riviste e in antologie. I suoi ultimi libri sono Ulfhednar War – La guerra dei lupi (Edizioni Il Ciliegio, 2017), Berserkr (Dark Zone Edizioni, 2017), L’ora del diavolo (NPS Edizioni, 2018).

Cura il blog “I mondi fantastici” che promuove la letteratura fantastica italiana. È presidente dell’associazione culturale “Nati per scrivere” che organizza la rassegna “Un libro al tramonto” e dirige il marchio editoriale “NPS Edizioni”.

Contatti:

L’associazione culturale “Nati per scrivere” nasce nel 2016, da un gruppo di appassionati lettori, decisi a promuovere la cultura del libro e a valorizzare gli scrittori emergenti, soprattutto locali. Organizza eventi e incontri letterari, reading e laboratori di scrittura creativa.

Associazione Culturale “Nati per scrivere”

Palazzo Covani, Piazza Diaz 10, Camaiore (LU) (riceviamo solo su appuntamento)

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/natiperscrivere

Sito web: http://natiperscrivere.webnode.it/

e-mail: natiperscrivere @ hotmail.com (senza spazi intermedi)

Telefono: 328/1021237 (dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 20)