Cultura e spettacolo



Lucca Summer Festival inserito nei migliori festival da "Condé Nast Traveller"

martedì, 22 gennaio 2019, 13:11

Lucca Summer Festival sempre più riconosciuto tra i più importanti festival musicali del mondo. La prestigiosa rivista Americana Condé Nast Traveller ha pubblicato ieri, come da consuetudine, la lista dei migliori festival che verranno organizzati nei prossimi 12 mesi in tutto il mondo. A fianco di rassegne prestigiose e affermate come Glastonbury, il Festival di Hyde Park, Coachella, Roskilde e Sziget compare quest’anno anche Lucca Summer Festival.

“La suggestiva città di Lucca in Toscana ospita alcuni giganteschi nomi della musica questa estate. Elton John, Robbie Williams e Lenny Kravitz hanno tutti suonato nella sua storica Piazza Napoleone. Quest’anno vedrà il ritorno di Elton John insieme ad artisti come Take That e Macklemore. Beh, tutti hanno bisogno di una vacanza…."

- Condé Nast Traveller

Lucca Summer Festival è l’unica rassegna di musica leggera Italiana inserita nella lista di Condé Nast. Le uniche altre due manifestazioni consigliate dalla rivista Americana sono il festival di musica classica “New Generation Festival” che si tiene a Firenze e il Carnevale di Venezia.