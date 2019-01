Cultura e spettacolo



Luisa Ranieri ospite degli "Incontri con gli attori"

giovedì, 31 gennaio 2019, 12:54

Nuovo appuntamento, sabato 2 febbraio alle 18, con gli "Incontri con gli attori": il ciclo di appuntamenti che vede gli attori protagonisti della stagione teatrale 2019 del Teatro del Giglio dialogare direttamente con il pubblico. Ospite all'auditorium del Palazzo delle Esposizione della Fondazione Banca del Monte di Lucca (piazza San Martino, 7), Luisa Ranieri e gli attori della compagnia che diretta da Luca Zingaretti sono impegnati a portare in scena "The deep blue sea" di Terence Rattigan, al Teatro del Giglio dal 1° al 3 febbraio per la Stagione di Prosa 2018-2019. A moderare l'incontro l'attore e regista Alessandro Bertolucci.

Per il quarto anno consecutivo si rinnova così la sinergia tra la Fondazione Banca del Monte di Lucca e Fondazione Lucca Sviluppo, il Teatro del Giglio e Fondazione Toscana Spettacolo, il patrocinio del Comune di Lucca a cui si aggiunge da questa edizione anche la sponsorizzazione tecnica di Unicoop Firenze, con gli incontri nati nel più ampio progetto di "Lucca Effetto Cinema".

Gli incontri sono a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili e rappresentano un'occasione informale per incontrare gli attori prima del loro spettacolo. Le compagnie, grazie alla collaborazione di Fondazione Toscana Spettacolo si rendono disponibili ad approfondire le tematiche legate allo spettacolo e alla professione dell'attore più in generale, soprattutto nelle molteplici sfaccettature che lo caratterizzano:emozione, conflitto, linguaggio, tecniche attoriali.

Gli incontri proseguono il 16 febbraio con Marco Paolini e Francesco Niccolini e il 2 marzo con Michele Placido e Anna Bonaiuto.