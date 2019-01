Cultura e spettacolo



Massimo Cavalletti debutta nel ruolo di Germont ne La Traviata alla Palm Beach Opera

giovedì, 24 gennaio 2019, 17:59

Il 25 gennaio Massimo Cavalletti debutta nel ruolo di Giorgio Germont ne La traviata di Giuseppe Verdi, apparendo per la prima volta alla Palm Beach Opera, in un allestimento di Fabio Ceresa sotto la direzione musicale di Antonello Allemandi, la prima di una serie di tre recite che si concluderà il 27 gennaio 2019. Condividerà il palcoscenico con Kristina Mkhitaryan / Jacqueline Ecols nel ruolo di Violetta e Alexey Tatarintsev / Derrek Stark in quello di Alfredo Germont.

Germont è il secondo dei tre ruoli verdiani che il baritono italiano sta aggiungendo al proprio repertorio questa stagione: a settembre ha debuttato nel ruolo del Conte di Luna ne Il trovatore al Teatro del Maggio di Firenze e a giugno interpreterà per la prima volta Francesco Moor in un nuovo allestimento de I masnadieri al Teatro alla Scala.

"Ero arrivato qui a Palm Beach con in mente un padre austero e oltremodo arrabbiato e chiuso nei confronti di tutti, ma il regista Fabio Ceresa mi ha disegnato addosso un immagine molto più gentile e mite, che si rende conto che l’amore fra i due giovani è autentico e che solo il perbenismo bigotto del mondo in cui vivono li porta a non poter vivere il loro amore.", dice il baritono lucchese. "Questa musica poi mi rapisce in ogni momento e mi regala emozioni intense. Sono felice di ritrovare qui il Maestro Antonello Allemandi, e vorrei ringraziare tutto il cast e lo staff di questo splendido teatro, testimonianza della tradizione lirica che c'è negli USA."

Informazioni su La traviata alla Palm Beach Opera:

Violetta; Kristina Mkhitaryan / Jacqueline Ecols; Alfredo: Alexey Tatarintsev / Derrek Stark; Gastone: Brian Wallin; Grenvil: Eric Jordan; Flora: Natalie Rose Havens

Antonello Allemandi, direttore d’orchestra; Fabio Ceresa, regista

Recite: 25, 26, 27 gennaio 2019

https://pbopera.org/event/traviata/