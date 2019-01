Cultura e spettacolo



"Musica ragazzi": la musica nella storia e una prova d'orchestra aperta

lunedì, 21 gennaio 2019, 12:22

Dopo un primo incontro tenutosi in ottobre, riparte la programmazione di Musica ragazzi, il ciclo di incontri e concerti che l'Associazione Musicale Lucchese dedica agli studenti delle scuole, dalle materne alle superiori.



Mercoledì 23 gennaio, alle 10 nella Saletta Rossa dell'ISSM "L. Boccherini", inizia "La musica nella storia", ciclo di incontri tenuti dal musicologo Giovanni Bietti che intreccerà la storia della musica con i programmi delle ultime classi delle scuole superiori. Un'occasione preziosa per gli studenti lucchesi per conoscere uno dei più grandi divulgatori musicali, spesso ospite di Rai Radio3 e protagonista dell'ultima edizione di "Superquark", a fianco di Piero Angela. In questo primo incontro si parlerà dei collegamenti tra la musica e la poetica di Dante e Petrarca.



Giovedì 24 gennaio, invece, sarà tempo di scoprire tutte le sfumature che è capace di creare un'orchestra. Alle 9:45 e alle 11:30 all'auditorium del "Boccherini", infatti l'Orchestra dell'Istituto, diretta dal M° GianPaolo Mazzoli, presenta "Strumenti di tutti i colori", una prova aperta con i giovani musicisti del conservatorio durante la quale i piccoli spettatori potranno scoprire tutti i segreti degli strumenti dell'orchestra e del lavoro del direttore.



Il costo dei biglietti per gli spettacoli è di 3 euro. Il programma completo su www.associazionemusicalelucchese.it