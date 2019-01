Cultura e spettacolo



Nuovo Erasmus sul patrimonio culturale per gli studenti della Chelini

venerdì, 18 gennaio 2019, 12:01

Dopo il successo del progetto Erasmus sulle competenze matematiche e digitali che ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti nazionali e internazionali oltre che la risposta entusiastica di alunni e famiglie, da settembre ha preso il via il nuovo progetto Erasmus dell'istituto Comprensivo Lucca 6 insieme a Croazia, Portogallo, Grecia, Cipro, Rodi e Spagna ( Isole Canarie).

Il titolo del progetto che durerà due anni è ' our HERITAGE is our TREASURE' ( il nostro patrimonio culturale è il nostro tesoro) e risponde a due bisogni solo apparentemente in contraddizione tra loro: il bisogno sempre più urgente di rafforzare i legami tra gli stati e un senso di appartenenza europea che vada oltre i semplici vincoli economici e al tempo stesso recuperare e rafforzare le nostre radici, la nostra storia, le nostre tradizioni, ciò che ci rende unici in una fase in cui la globalizzazione standardizza consumi e stili di vita e rischia di farci perdere la nostra identità.

Esplorare la cucina, l'arte, l'architettura la musica e più in generale la cultura dei diversi paesi sarà l'occasione per migliorare le competenze linguistiche e tecnologiche nonché la capacità di adattamento e le travel skills ( competenze di viaggio) sempre più necessarie nella società in cui i nostri ragazzi si troveranno a vivere.

Gli alunni 'ambasciatori' si recheranno in Croazia in marzo, in Portogallo in maggio e alle Isole Canarie nel mese di settembre. Saranno ospitati dalle famiglie e potranno conoscere da vicino il sistema scolastico del paese ospitante. Anche i docenti che parteciperanno alle mobilità effettueranno attività di formazione intensive e potranno confrontarsi con i colleghi stranieri. Scambio sempre più necessario visto che ormai tutti i sistemi scolastici europei lavorano per il raggiungimento di competenze comuni ( vedi la nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 22 maggio 2018).

Alcune delle attività su cui docenti e studenti lavoreranno sono la mappatura dei siti patrimonio Unesco e di luoghi di interesse artistico/storico/naturalistico, la didattica museale, le ricette, la musica, lo sport, i personaggi celebri dei paesi partner.

Il progetto che mira a creare una rete e collegare l'Istituto ad associazioni ed istituzioni del territorio è coordinato dalle docenti Monica Mariti e Maria Grazia Furnari

Una curiosità: l'agenzia italiana Erasmus con più di 800 programmi è la prima in Europa quanto a numero di progetti di partnerariato tra scuole.