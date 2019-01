Cultura e spettacolo



Open Day della scuola Dorotea per la Alice Benvenuti Onlus

domenica, 13 gennaio 2019, 11:17

di gabriele muratori

Nella caratteristica cornice della chiesa dei Servi, si è tenuta nel pomeriggio di ieri, l'open day solidale che ha visto protagonisti gli alunni dell'infanzia e secondaria di 1° grado della scuola Santa Dorotea di Lucca a favore della "Alice Benvenuti Onlus", l'associazione nata in memoria appunto della piccola Alice Benvenuti, con l' intento di aiutare le famiglie bisognose e in difficoltà dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze.



Un pomeriggio di allegria e festa, dove i bambini si sono cimentati in una serie di attività che hanno coinvolto genitori e visitatori. Letture animate, caccia al tesoro, laboratorio di disegno e canti corali, hanno animato quello che è stato il primo Open Day Solidale della scuola Dorotea, il cui ricavato verrà devoluto all'associazione di Alice, per poi devolverlo a sua volta al sostentamento della Casa Famiglia Santa Gemma di Segromigno in Piano, che dal 1990 accoglie madri con figli che si trovano in momentanea difficoltà. Soddisfazione da parte di Lucia Betti, presidente dell'associazione, nonché madre di Alice Benvenuti. "Una sorta di gemellaggio tra la nostra associazione e la scuola che ha già prodotto diversi risultati. Tra questi, abbiamo di recente contribuito a ristrutturare la biblioteca della scuola Dorotea. Un risultato importante per noi, soprattutto perché le scuole della Dorotea sono state per la nostra Alice, la seconda casa dell'asilo fino alla terza media". Di eguale pensiero anche la dirigente scolastica Maria Cristina Valle, la quale ha sottolineato l'importanza della manifestazione, alla quale i giovani ragazzi hanno partecipato con grande piacere e interesse.



Alice Benvenuti, nipote del celebre pittore lucchese, anche lui purtroppo scomparso recentemente, morì quasi un anno fa a seguito di una malattia del sangue. In suo ricordo è nata l'associazione che oggi porta il suo nome, con l'intento di aiutare e sostenere le famiglie e i ragazzi che stanno attraversando le tristi situazioni dell'ambiente oncologico. A questa finalità, si aggiunge poi anche l'istituzione di una borsa di studio al merito per gli studenti delle classi quinte del liceo scientifico Vallisneri, la scuola frequentata da Alice prima della sua morte.