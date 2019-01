Cultura e spettacolo



Photolux, in attesa della Biennale ecco Photoboox Award 2019

sabato, 19 gennaio 2019, 15:04

Photolux non si ferma mai. Il festival ideato e diretto da Enrico Stefanelli, diventato ormai un punto di riferimento a livello internazionale nel mondo della fotografia, è sempre a caccia di talenti da lanciare. È proprio con questo spirito che torna anche quest'anno il concorso "PhotoBoox Award". Un premio riservato ai fotografi (o collettivi fotografici) che abbiano un progetto di libro inedito. In palio c'è la possibilità di veder pubblicato il proprio lavoro e di esporlo in due contesti di altissimo livello come "Photolux 2019" e "Miami Photo Fest 2020". Il premio è realizzato da Photolux in collaborazione con ceiba editions e Grafiche dell'Artiere, con la partecipazione del "Miami Photo Fest" e la media partnership di "EyesOpen! Magazine".

Il concorso. Nemmeno il tempo di archiviare l'edizione 2018 del Festival, che lo staff di Photolux si è già messo al lavoro per il grande ritorno della biennale, in programma a fine anno. In attesa di scoprire il programma di questa quarta edizione, ecco il concorso rivolto a fotografi di tutto il mondo. Il premio si propone di individuare il migliore progetto editoriale inedito che sarà poi pubblicato dalla casa editrice ceiba editions, stampato da Grafiche dell'Artirere. Inoltre il progetto selezionato dalla giuria sarà esposto nel corso di "Photolux Festival 2019" con una mostra in una delle sedi ufficiali della manifestazione e un book launch nel main week end (previsto per il 23 e 24 novembre 2019).

Come partecipare. I progetti dovranno pervenire in busta chiusa alla segreteria di Photolux (via Guidiccioni, 188) entro e non oltre il 31 marzo 2019. Le proposte dovranno essere in formato cartaceo secondo le modalità specificate nel regolamento del concorso consultabile online. Il vincitore sarà decretato nel mese di maggio.

Per maggiori informazioni è possibile telefonare al numero 0583.53003 o inviare una mail a contest@photoluxfestival.it visitare il sito: www.photoluxfestival.it/it/photoboox-award-2019/

L'attività di promozione della fotografia che Photolux svolge in tutto il mondo va avanti per 365 giorni all'anno. Detto che gli artisti della grande famiglia di Photolux hanno avuto l'opportunità di esporre i propri lavori in diversi contesti di livello internazionale, le iniziative sono proseguite anche in Italia, con il lancio della nuova rivista online. Un prodotto editoriale, con uno staff dedicato, che darà a tutti l'opportunità di conoscere in tempo reale le novità legate al mondo della fotografia. Ma non finisce qui: oltre alle collaborazioni e ai progetti in corso, il gruppo di Photolux Festival è già in piena attività per la biennale del 2019, che si terrà nel centro storico cittadino dal 16 novembre all'8 dicembre.