Premiati gli alunni del concorso "Un presepe nel mondo della sofferenza"

domenica, 27 gennaio 2019, 12:42

Stamani presso la sala riunioni della Cittadella della Salute, ex-presidio ospedaliero di Campo di Marte, si è tenuta la cerimonia di premiazione della 2^ edizione del concorso "Un presepe nel mondo della sofferenza", organizzato dal CRAL della USL 2, in collaborazione con l'ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara e Consiglio Pastorale Ospedaliero.



Il concorso era riservato agli studenti delle scuole primarie e secondarie del territorio della Piana di Lucca e della Valle del Serchio e i partecipanti erano impegnati ad allestire piccoli presepi, che sono poi stati collocati, durante tutto il periodo natalizio, in locali di ricovero e cura nei tre presidi ospedalieri dell'Azienda Sanitaria. All'evento hanno partecipato un centinaio di convenuti fra alunni e insegnanti che avevano contribuito alla realizzazione dei manufatti presentati in numero di 10. In particolare sono stati premiati, a seguito di giudizio di apposita commissione, che ha comunque sottolineato l'impegno profuso da tutti partecipanti, come:



1° classificato Presepe alunni classi III e IV sez. A-B-C scuola primaria "Del Fiorentino" di Capannori

2° classificato Presepe "classe II sez. B scuola primaria di Gallicano

3° classificato Presepe" classi IV e V scuola primaria di Pieve S.Lorenzo



La Commissione ha inoltre deliberato di assegnare un premio speciale, fuori concorso, per la originalità del manufatto e il messaggio spirituale agli alunni classi 4A e 4B scuola primaria "Manzoni" di Massarosa. Attestati di partecipazione sono stati consegnati ad altre scuole e classi partecipanti di Fabbriche di Vergemoli, Gallicano, Montaltissimo, Pieve S.Paolo, Pieve a Elici e S.Dorotea.



I premi, distribuiti secondo il merito, consistevano in tre buoni acquisto, che le singole scuole potranno utilizzare per materiale didattico, e un abbonamento annuale a National Geographic Italia, e sono stati messi a disposizione del CRAL e dal Consiglio Pastorale Ospedaliero del S.Luca. Hanno presenziato e provveduto alla consegna la dirigente dell'ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara professoressa Donatella Buonriposi, il parroco dell'ospedale S.Luca Padre Giampaolo Salotti, il presidente del CRAL dottor Ermenegido Mei e dal vice-presidente dottor Massimo Aquilini.



La professoressa Buonriposi ha lodato l'iniziativa, nata da un'idea di Padre Giampaolo, evidenziando il particolare significato spirituale ed umano della presenza nei luoghi di cura delle opere che i piccoli autori hanno voluto creare perché fossero segno di conforto e speranza per i ricoverati. L'evento si è concluso allegramente con un rinfresco offerto ai piccoli ospiti e ai loro accompagnatori.