Cultura e spettacolo



Presentata la nuova stagione dell'ISSM "L. Boccherini"

lunedì, 21 gennaio 2019, 09:37

Tra musicisti di livello internazionale, concerti, conferenze, eventi e collaborazioni di grande livello, è stata svelata l'edizione 2019 della stagione Open dell'Istituto superiore di studi musicali "L. Boccherini". Open arriva quest'anno alla sua decima edizione, segno della validità e vitalità della formula e della continuità dell'impegno di tutte le forze del conservatorio lucchese.



Si parte la prossima settimana (martedì 22 gennaio), con i primi eventi dedicati alla chitarra, di cui trovate i dettagli qui di seguito. È il "Guitar Festival", infatti, a fare ancora una volta da apripista al programma della stagione. Festival che quest'anno sarà dedicato a Johann Sebastian Bach con una "maratona" di 14 concerti che andranno alla scoperta degli adattamenti della musica del grande compositore tedesco per la sei corde. Un ciclo che riserverà grandi sorprese per appassionati e neofiti, con ospiti internazionali, masterclass, conferenze e mostre di liuteria.



Ma la stagione Open non è solo chitarra. Un ruolo di prima importanza nel calendario, per esempio, è rivestito anche dal pianoforte, con il tradizionale "Open piano". Una decina tra concerti e masterclass che vedranno esibirsi musicisti del calibro di Mariangela Vacatello e Alexandra Mazurkevich.



Accanto a queste artiste, altri grandi nomi della musica nazionale e internazionale, a iniziare da Omar Tomasoni, classe 1984 e già prima tromba della Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam, dopo essere stato prima tromba solista nell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Roma. Ricordiamo poi Mark Braafhart, docente al Conservatorio di Amsterdam e percussionista anche lui della Concertgebouw, l'Ensemble della Leopolda, formato da musicisti del "Maggio musicale fiorentino", il Leonard Quartet, il contrabbassista e compositore David Heyes, solo per citarne alcuni.



Sempre in primo piano, ovviamente, gli allievi dell'ISSM "Boccherini", veri e propri ambasciatori dell'istituto, che si esibiranno come sempre nelle "performance" a loro dedicate, nelle manifestazioni organizzate insieme ad altri soggetti, come l'ormai atteso appuntamento annuale con il "Dance meeting", e nelle varie formazioni nate in seno al conservatorio, a cominciare dall'Orchestra diretta dal M° GianPaolo Mazzoli.