Cultura e spettacolo



Presentato 'Semplicemente Giacomo Puccini' il libro di Alexandra Onorato

martedì, 22 gennaio 2019, 15:17

di annalisa ercolini

Semplicemente Giacomo Puccini il libro di Alexandra Onorato, nota guida turistica lucchese è stato presentato questa mattina al Provveditorato agli Studi alla presenza della dott.essa Donatella Buonriposi, del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Marcello Bertocchini, della rappresentante della Fondazione Puccini prof.essa Paola Paoli, dell’autrice e della casa editrice Sillabe.

Il libro tratta la storia avvincente di tre ragazzini lucchesi in giro per la città con le loro bici. All’improvviso il violino di uno dei tre giovani, Ciro, cade e si rompe. Soltanto un anziano liutaio, nonno di Giulio, potrà aiutarli. Nell’atelier di nonno Marco le pareti sono tappezzate di manifesti, locandine e foto di Puccini e dei personaggi delle sue opere. Marco racconterà le opere di successo e la vita del Maestro.

Il manoscritto ideato nel 2015 dall’autrice Onorato è decollato come progetto soltanto nel 2017 con il supporto da prima della professoressa Gabriella Biagi Ravenni del Centro Studi Puccini, successivamente con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio. Il libro si rivolge ai bambini ma anche agli adulti e offre la possibilità di conoscere Giacomo Puccini in modo piuttosto originale.

“Il volume è piccolo e accattivante tuttavia la cosa più singolare – sottolinea Buonriposi – è andare ad ascoltare l’aria pucciniana durante la narrazione, quindi un libro da leggere ma soprattutto da ascoltare.” Difatti, scaricando la App QR Code è possibile vedere ed ascoltare le arie del Maestro Puccini ogni volta che compare il simbolo preposto.

“La cultura va diffusa in ogni modo possibile – sostiene Bertocchini – i giovani e i giovanissimi, in questo modo si possono avvicinare alla musica. E’ sicuramente un mezzo per dialogare con loro.”

Il libro andrà ad arricchire il Museo Casa Puccini e la fondazione; gli studenti delle elementari e delle medie lucchesi che visiteranno casa Puccini saranno omaggiati di una copia. La Casa editrice Sillabe conosciuta a livello nazionale, assieme all’autrice ha deciso di proporre un libro attuale: “Pensavo a un libro all’avanguardia – sottolinea una rappresentante della Casa editrice – anche per i bambini e i ragazzi in modo da approfondire il mondo dell’opera, così da conoscere i grandi interpreti e le scenografie. La nostra mission oltre ai cataloghi di arte, le grandi mostre di Pitti, Vaticani e Uffizi è quella di cercare di avvicinare i bambini all’arte e alla musica. Questo libro oltre al Teatro la Scala, a Siena e in tutti i nostri bookshop, è stato inviato anche in libreria. Ci auguriamo di portarlo agli Uffizi dove c’è una rassegna denominata Famiglia Museo, nonostante non si parli di opere musicali il direttore è sempre molto aperto a questi progetti quindi speriamo di farlo conoscere ai bambini di Firenze.”

“L’intento del libro è diffondere la figura di Giacomo Puccini – ribadisce Paoli - attraverso percorsi propedeutici e questo sarà uno strumento di enorme aiuto.”

Le illustrazioni sono state realizzate da un giovane: Roberto Zambaldo. “Sono molto soddisfatta – sostiene Onorato - del lavoro svolto da Roberto. Inoltre mi auguro di poter realizzare ancora altri libri per giovani affinché si possa raccontare la storia di Lucca.”