Cultura e spettacolo



Rocco De Nicola eletto membro dell’associazione europea per l'informatica teorica

giovedì, 31 gennaio 2019, 12:10

Rocco De Nicola, ordinario di informatica alla Scuola IMT, direttore del Centro regionale toscano per la cybersecurity, esperto in linguaggi di programmazione e sistemi distribuiti, è stato nominato membro dell'Associazione europea per l'informatica teorica (EATCS). La nomina rappresenta un riconoscimento molto importante per il professor De Nicola e sottolinea il fondamentale contribuito allo sviluppo dell'informatica teorica che il docente della Scuola ha garantito negli anni, con risultati importanti e di particolare impatto.



L'Associazione, il cui scopo è facilitare lo scambio di idee e risultati tra scienziati informatici teorici e stimolare la cooperazione tra i teorici e la comunità dell'informatica pratica, è stata fondata nel 1972 e rappresenta un punto di riferimento per gli scienziati e i ricercatori che operano in questo settore. Lo status di "membro" è conferito da un apposito comitato dell'Associazione a coloro che hanno una comprovata esperienza di leadership intellettuale e organizzativa all'interno della comunità EATCS e si sono dimostrati in grado di contribuire al suo sviluppo. Il professor De Nicola è il quarto italiano a essere stato nominato membro dell'Associazione.