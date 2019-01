Cultura e spettacolo



Sabato in onda la sesta puntata di “Commissari – sulle tracce del male”

venerdì, 18 gennaio 2019, 18:56

Sabato 19 gennaio andrà in onda la sesta puntata di “Commissari – sulle tracce del male” un programma condotto da Pino Rinaldi e realizzato con la collaborazione della Polizia di Stato e prodotto da Magnolia – Banijay Group per Rai3.

La serie racconta l’attività d’indagine svolta dagli “investigatori” della Polizia di Stato su alcuni casi di cronaca giudiziaria avvenuti in diverse città d’Italia che hanno segnato profondamente il loro lato umano.

Protagonista di ogni puntata è il “Commissario” che ha trattato il caso, colui che alla fine si è trovato faccia a faccia con il responsabile del reato. Sarà lui, intervistato da Pino Rinaldi, il volto e la voce narrante del racconto dell’attività investigativa svolta.

Il racconto del “Commissario” sarà arricchito dal materiale documentaristico di repertorio e dal ricordo dell’esperienza vissuta insieme alla sua squadra che lavorando al suo fianco ha contribuito alla risoluzione del caso di cronaca giudiziaria.



Sesta Puntata



La Fuga di Johnny



È il 30 giugno del 2017 e dal carcere di Fossano evade Giuseppe Mastini, alias Johnny lo zingaro, un pericoloso criminale che in occasione delle sue precedenti evasioni non ha esitato ad uccidere pur di assicurarsi la fuga.

Gli investigatori della Polizia di Stato conducono una estenuante indagine alla ricerca del latitante già condannato all’ergastolo per una serie di rapine, sparatorie e omicidi .

Pino Rinaldi e il “Commissario” Alfredo Fabbrocini del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato ripercorrono le fasi dell’attività d’indagine svolta, finalizzata alla cattura di Johnny Lo Zingaro.

Pino Rinaldi nel corso del programma intervisterà in esclusiva Giuseppe Mastini detto Johnny Lo Zingaro.

“COMMISSARI - Sulle tracce del male” è un programma di Giuseppe Rinaldi scritto con Marcello Conte e Daniela Bricca, con la collaborazione di Chiara Grigoletto, Produttore esecutivo Magnolia Giovanna Canosa, Produttore esecutivo Rai Valeria Durante, Regia di Andrea D’Asaro.