Cultura e spettacolo



“Santiago, Italia” e “I ragazzi della 56ª strada” al Circolo del Cinema

mercoledì, 16 gennaio 2019, 10:51

L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto.

Giovedì 17 gennaio alle ore 21.30 al Cinema Centrale verrà presentato il film Santiago Italia di Nanni Moretti, primo film del nuovo ciclo dell’anno. Un film semplice, alto e attualissimo. Un documentario secco che alterna filmati d’epoca alle testimonianze di chi c’era. Sono storie bellissime, spesso incredibili, cariche di dignità e di paradossale nostalgia. Rievoca il Cile del ‘73, del golpe militare atroce e vergognoso, ma parla soprattutto di noi, di quello che siamo stati e non siamo più, l’unico Paese in Europa che allora ospitò e aiutò a espatriare i molti cileni che riuscirono a superare il muro (fortunatamente basso) della nostra ambasciata e che 45 anni dopo appare un Paese smarrito nell’individualismo, cinico e indifferente. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Lunedì 21 gennaio alle ore 21.30 al Complesso di San Micheletto si terrà il primo appuntamento con la retrospettiva dedicata a Tom Cruise e Nicole Kidman con il film I ragazzi della 56ª strada di Francis Ford Coppola. Il film, professionale e solido, è un disincantato ritratto della viscerale vitalità dei giovani americani, sulla falsariga di “Gioventù bruciata”. Primo film diretto da Coppola e rampa di lancio per un’intera generazione di attori destinati a diventare grandi tra gli anni ’80 e ’90, da Diane Lane a Tom Cruise passando per Matt Dillon e Patrick Swayze. Ingresso gratuito con tessera speciale del Circolo del Cinema.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (5,00 euro) più il biglietto ridotto (5,00 euro) per ogni proiezione. È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo scontato di 25,00 euro per i giovedì al Centrale comprensiva del ciclo di San Micheletto.

Gli under 21 possono sottoscrivere la tessera annuale gratuitamente.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di registrarsi sul sito ufficiale www.circolocinemalucca.it.