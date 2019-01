Cultura e spettacolo



Secondo appuntamento della rassegna “L’arte sullo schermo”

mercoledì, 16 gennaio 2019, 17:14

Grande partecipazione di pubblico al primo appuntamento dedicato a Marcel Duchamp e a Andy Warhol della rassegna "L'arte sullo schermo", l'ormai tradizionale ciclo di proiezioni di video, film e documentari sull'arte proposto dalla Fondazione Ragghianti nei mesi invernali, curata da Alessandro Romanini e realizzata in collaborazione con il Lucca Film Festival - Europa Cinema, con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio.

Sabato 19 gennaio ore 17:30, per il secondo appuntamento della rassegna, sarà proiettato il documentario "The artist is present" sulla madre della performing art Marina Abramović, di cui è in corso, ancora per qualche giorno, la mostra "The Cleaner" a Palazzo Strozzi.

Nel film (USA, 2012, durata 106 minuti), premiato con il Panorama Audience Award per il miglior documentario al 62° Festival del Cinema di Berlino, il regista Matthew Akers segue l'artista serba durante il periodo di preparazione della grande retrospettiva dedicatale dal Museum of Modern Art di New York nel 2010, conducendo lo spettatore alla scoperta di tutti gli aspetti della carriera quasi cinquantennale di questa donna carismatica e magnetica, che è diventata una delle icone dell'arte contemporanea.

Le proiezioni della rassegna "L'arte sullo schermo" hanno tutte luogo, a ingresso gratuito, nella Sala conferenze "Vincenzo da Massa Carrara" nel Complesso di San Micheletto a Lucca, con inizio alle ore 17:30, e sono precedute da una presentazione e guida alla visione a cura di Alessandro Romanini.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Sabato 19 gennaio, ore 17:30, Sala conferenze "Vincenzo da Massa Carrara"

"Marina Abramović. The artist is present", di Matthew Akers, 2012

Sabato 26 gennaio, ore 17:30, Sala conferenze "Vincenzo da Massa Carrara"

"Bill Viola. The road to St. Paul's", di Gerald Fox, 2017

Sabato 2 febbraio, ore 17:30, Sala conferenze "Vincenzo da Massa Carrara"

"Maurizio Cattelan: be right back", di Maura Axelrod, 2016

Fondazione Centro Studi sull'Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti

Complesso monumentale di San Micheletto

Via San Micheletto 3, Lucca

info@fondazioneragghianti.it - tel. 0583 467205