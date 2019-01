Cultura e spettacolo



Sein di Erika Biato, la mostra fotografica che indaga il rapporto tra essere umano e natura

giovedì, 31 gennaio 2019, 14:19

Il progetto si propone di mostrare la differenza nel rapporto tra uomo e natura e tra donna e natura. La mostra si terrà a Villa Bottini dal 15 febbraio al 10 marzo, e l’inaugurazione è il giorno di apertura alle 18.

Non esiste "visione del mondo" che non affondi le proprie radici in una storia. Questa storia inizia con le pietre disseccate al sole, con le distese brulle, ma anche con la vertigine immensa di una cascata che si confonde nella nebbia. Sono immagini ancestrali cui ho sempre sentito di appartenere; da qui, l'idea - ma l'idea è anche impulso, necessità - di un lavoro che indagasse la Natura.

La mia ricerca, tanto intellettuale quanto dietro l'obiettivo, ha cominciato quasi subito a gravitare attorno ad una domanda, nella consapevolezza che l'essere umano non può prescindere dal confronto con ciò che lo circonda: con quali modalità e differenze i due sessi interagiscono con la Natura? Ho trovato così nel femminile una propensione più "immersiva", una compensazione emotiva che trova conferma nell'archetipo di Madre Terra. L' uomo, al contrario, instaura con il paesaggio un rapporto dialettico, configurandosi rispetto ad esso come agente. In questo quadro flessibile (estraneo alle verità assolute) ciascuna fotografia concorre a fornire una traccia, orma, indizio.

In definitiva, la mia riflessione prende corpo in una zona grigia. È quella situata a metà tra l'elemento biologico e gli echi degli stereotipi culturali - componenti d'altronde trasversali alla nostra condizione di uomini e donne.

Da quando ero bambina la macchina fotografica mi ha accompagnata e mi ha fornito uno strumento di osservazione e interpretazione del mondo. La mia formazione, iniziata grazie alla passione che mi ha trasmesso mia madre, è continuata con un corso di laurea triennale in fotografia allo IED e una magistrale in storia dell’arte. L’ente che mi ha permesso di organizzare la mostra è un’associazione culturale di Lucca, chiamata Kairos, gestita da ragazzi giovani e intraprendenti che organizzano eventi e mostre all’interno di Villa Bottini. Erika Biato