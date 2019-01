Cultura e spettacolo



Show del comico lucchese Samuele Rossi al Teatro del Foro Boario

lunedì, 7 gennaio 2019, 09:01

Sabato 12 gennaio alle 21, presso il Teatro del Foro Boario a Ponte San Quirico, andrà in scena lo show del giovane ed emergente comico lucchese Samuele Rossi. Il titolo è "Vengo dopo le feste!" e sarà un varietà comico vecchio stile dove Rossi, giovane "apprendista comico" dal 2012 e oggi allievo dell'Accademia del Comico di Milano, racconterà avventure e disavventure di un ragazzo di vent'anni attraverso monologhi, sketch, gag e personaggi. La serata sarà completamente all'insegna della risata e del buonumore e in più parteciperanno allo show anche molti altri ospiti sia comici che musicali.



«Lo spettacolo è un esperimento» dice Rossi. «A Lucca mancano sempre più spesso serate ed eventi dedicati al cabaret e alla comicità ed infatti l'evento del 12 sarà una prova per valutare, a seconda dell'affluenza, se riproporre una catena di eventi simili anche d'estate». L'ingresso per lo spettacolo è interamente gratuito e all'interno del teatro sarà disponibile anche un servizio bar.