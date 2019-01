Cultura e spettacolo



Silvia Tocchino racconta "La Bohème" di Puccini

lunedì, 21 gennaio 2019, 11:18

Venerdì 25 febbraio, alle 21,15, presso il centro parrocchiale Le Vele a San Donato, Silvia Tocchino (soprano) racconterà l'opera La Bohème di Giacomo Puccini. Questo sarà il primo di altri incontri in preparazione del concerto che avrà luogo presso la chiesa parrocchiale di San Donato.

Le opere saranno raccontate in modo semplice, capibile anche da chi non segue l'opera lirica. L'intento di queste serate sarà proprio quello di avvicinare all'opera proprio le persone che non ci si sono mai avvicinate o che lo hanno fatto sporadicamente.

Negli altri incontri Silvia Tocchini parlerà di Tosca il 01.03, Madama Butterfly il 26.4, Turandot il 03.5. L'ingresso è libero aperto a tutti.