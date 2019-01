Cultura e spettacolo



Sky Stone & Songs: instore con Dani Faiv

venerdì, 18 gennaio 2019, 11:22

E' il 'volto nuovo' della Machete Empire e non poteva mancare l'appuntamento con Lucca, come tutti i rapper che fanno capo a questa 'scuderia'. E' Dani Faiv che sarà allo Sky Stone & Songs lunedì 21 a partire dalle 18 per presentare il suo disco d'esordio con la Sony, 'Fruit Joint + Gusto' e incontrare i suoi fans che crescono giorno dopo giorno.

La storia di questo ragazzo, nato a La Spezia nel 1993, è quasi una fiaba moderna: da sempre appassionato di musica, è rimasto con i piedi ben piantati in terra e ha coltivato la sua passione, senza smettere di lavorare come cameriere (facendo fino a 3 lavori contemporaneamente) nella città natale fino a quando non ha avuto la certezza che avrebbe potuto vivere solo con la sua passione. Poi, la svolta e l'incontro con la Machete Empire, con la quale produce nel 2017 'The Waiter', suo esordio ufficiale, ma si era già fatto notare per la partecipazione con Jack The Smoker a 'Real Talk', che gli dà l'opportunità di annunciare l'uscita del suo album, anticipato a fine 2016 dal video 'Scompaio' che diventa in breve il suo più visto con più di 150mila visualizzazioni in poche settimane.

Dopo il successo di 'The Waiter', arriva l'interessamento della Sony e il nuovo album 'Fruit Joint + Gusto', prodotto dalla Machete: si tratta di 11 tracce inedite dove appaiono numerose collaborazioni: da Nitro a Shade, da Madman a Lazaz e, ovviamente, Jack The Smoker. Dani Faiv ha spiegato che l'album è ispirato al concetto di 'mondo felice' e che raccoglie tanti piccoli 'concept' diversi uno dall'altro, con uno sviluppo tematico e musicale diverso in ogni traccia, per dare un'identità al periodo che sta vivendo.