Spettacolo dedicato alle famiglie per la Befana

lunedì, 31 dicembre 2019, 08:46

“Giocattoli in MoVimento” torna anche a Lucca domenica 6 gennaio in coincidenza con la Befana. L'iniziativa sociale e benefica è promossa in tutta Italia dal Movimento 5 Stelle tramite la piattaforma di democrazia diretta Rousseau

domenica, 30 dicembre 2018, 15:06

Giorgio Serafini, presidente-gonfaloniere della Compagnia dei Balestrieri, coglie l'occasione di fine anno per tracciare un bilancio dell'attività svolta nel 2018 dalla compagnia e illustrare i nuovi eventi e il programma per il 2019

sabato, 29 dicembre 2018, 17:31

Domenica 30 dicembre si terrà il primo appuntamento della rassegna “Chi è di scena! Junior” dedicata alle nuove generazioni ed organizzata dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con Comune di Lucca, al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano

sabato, 29 dicembre 2018, 12:21

Epifania nel segno della buona musica a ritmo di jazz nella Chiesa di San Francesco. Un appuntamento inedito quello organizzato dal Circolo del Jazz, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, per domenica 6 gennaio alle 18, quando, per la prima volta verrà eseguito a Lucca il...

sabato, 29 dicembre 2018, 08:48

Chiuderà domenica 6 gennaio la mostra “Angeli, litografi a Lucca”, a cura di Mauro Lovi, che ripercorre la storia della stamperia Angeli, fondata nel 1948 in via della Zecca da Giulio Angeli, che acquistò un torchio litografico e cominciò a lavorare realizzando stampati ed etichette per aziende

giovedì, 27 dicembre 2018, 12:51

“Dalla Costituzione continua ad arrivarci, 70 anni dopo, un messaggio di uguaglianza e di solidarietà sostanziale”. Così Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte Costituzionale, sintetizza il senso del suo ultimo libro “La Costituzione: un manuale di convivenza” (edizioni Paoline), che domani, alle 17.30, presenterà a Lucca